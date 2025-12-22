Медия без
Българите най-малко в ЕС работят на половин ден

В Нидерландия с непълно работно време са 38,6% от работещите, а у нас - 1,5%

Днес, 19:22
Жените най-често са принудени да работят с намалено работно време заради грижа по близки и деца.
Pixabay
Жените най-често са принудени да работят с намалено работно време заради грижа по близки и деца.

България е на последно място в ЕС по заети на непълно работно време от общия брой на работещите хора, показва любопитна статистика, публикувана от Евростат. Докато в Нидерландия над една трета от заетите са на непълно работно време - 38,6%, у нас делът им е едва 1,5%. Румъния и Хърватия идват след нас с 2,9 и 3% хора на половин работен ден или друг вариант.

Общо за съюза 17,1% от работещите са на непълен режим на работа, показва справката. Тези хора се увеличават по-бързо отколкото хората, наети на пълен работен ден, коментират европейските статистици. При непълното работно време увеличението е с 1% спрямо 2024 г., докато при другите - 0,9%.

Почти една трета от работещите жени с деца са ползвали намалено работно време през 2024 г. - 31,7%. Най-голям е делът им в Австрия - 70,5%, в Нидерландия - 66,6%, и в Германия - 66,1%.

Статистиката е породила интересни коментари от граждани на различни държави. Румънците например коментират с горчивина, че при тях масово си нает на пълен работен ден, но ти плащат за половин, а те облагат за цял. Нидерландци пък обясняват, че високият дял на непълното работно време при тях се дължи на особености на данъчната система.

У нас пълното работно време е от 8 часа на ден, пет дни в седмицата.

Най-често причината човек да е на непълно работно време е необходимостта да се полагат грижи за близки с увреждания или деца, като това е обяснението за 29,6% от жените и само за 8,7% от мъжете. 25,7% от мъжете пък не могат да си намерят работа на пълно работно време, а при жените това е причината при 17,1% от случаите, показва проучване от 2024 г. Поради увреждане или заболяване не могат да работят на пълен работен ден 6,1% от жените и 11,4% от мъжете. Заради обучение пък с намалени часове работят 3,3% от жените и 9,6% от мъжете. 

