България е на нивото на Гваделупа по онлайн пазаруване

Pixabay България е на нивото на Гваделупа по пазаруване по интернет.

Българите са на последно място в ЕС по пазаруване по интернет, показват данни на Евростат за 2024 г., оповестени тези дни. Изследването обхваща населението на възраст 16-74 г.

Нашият Югоизточен регион е с най-малкия дял на хора, които са купили стоки и услуги по интернет в трите месеца, предхождащи изследването. В областите Ямбол, Стара Загора, Бургас и Сливен средният дял на пазаруването онлайн е едва 21,7%. В Северозападния, който често попада в дъното на всякакви европейски статистики, нивото е 24,9%, като също е сред трите най-слабо представени региона в ЕС. Компания в този край на класацията ни правят няколко задгранични територии на Франция - Гваделупа, Реюнион и др.

На другия полюс делът на пазаруващите онлайн надхвърля 90%. В 23 региона той е над 80%, като почти половината са в Нидерландия. Дания е представена сред отличниците с 4 региона, Ирландия и Швеция - с по 3, а Чехия - с Прага.

Централният нидерландски регион Утрехт е с най-високия дял на хора, поръчващи стоки и услуги по интернет - 91,5%.

В 21 региона делът на гражданите, пазаруващи онлайн, е под 40%. Румъния е с шест региона тук, България - с пет от шестте си региона, а южна Италия - с шест.