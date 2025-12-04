Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България е на нивото на Гваделупа по онлайн пазаруване

В ЕС има райони, където над 90% от хората купуват стоки и услуги по интернет

Днес, 15:02
България е на нивото на Гваделупа по пазаруване по интернет.
Pixabay
България е на нивото на Гваделупа по пазаруване по интернет.

Българите са на последно място в ЕС по пазаруване по интернет, показват данни на Евростат за 2024 г., оповестени тези дни. Изследването обхваща населението на възраст 16-74 г.

Нашият Югоизточен регион е с най-малкия дял на хора, които са купили стоки и услуги по интернет в трите месеца, предхождащи изследването. В областите Ямбол, Стара Загора, Бургас и Сливен средният дял на пазаруването онлайн е едва 21,7%. В Северозападния, който често попада в дъното на всякакви европейски статистики, нивото е 24,9%, като също е сред трите най-слабо представени региона в ЕС. Компания в този край на класацията ни правят няколко задгранични територии на Франция - Гваделупа, Реюнион и др.

На другия полюс делът на пазаруващите онлайн надхвърля 90%. В 23 региона той е над 80%, като почти половината са в Нидерландия. Дания е представена сред отличниците с 4 региона, Ирландия и Швеция - с по 3, а Чехия - с Прага.

Централният нидерландски регион Утрехт е с най-високия дял на хора, поръчващи стоки и услуги по интернет - 91,5%.

В 21 региона делът на гражданите, пазаруващи онлайн, е под 40%. Румъния е с шест региона тук, България - с пет от шестте си региона, а южна Италия - с шест.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Евростат

Още новини по темата

Северозападът вече не е най-бедният регион в България
25 Ноем. 2025

България е втора в ЕС по скок на цените на жилищата
04 Окт. 2025

Българите са най-недоволните в ЕС от финансовото си положение
21 Авг. 2025

България е трета в Европа по дълъг живот в добро здраве
08 Авг. 2025

България стана №1 в целия ЕС по нисък дълг
22 Юли 2025

България е втора в ЕС по зъболекари на глава от населението
18 Юли 2025

За над 40% от българите 7-дневна ваканция е непосилен лукс

14 Юли 2025

Населението на ЕС вече минава 450 милиона
12 Юли 2025

България е втора в ЕС по ръст на цените на имотите
04 Юли 2025

Въпреки по-скъпите храни България остава с най-ниски цени в ЕС
23 Юни 2025

България е предпоследна в ЕС по материално благосъстояние
18 Юни 2025

Българите са втори след Гърция по най-дълга работна седмица в ЕС
14 Май 2025

Производството в България е поскъпнало най-много в целия ЕС
06 Май 2025

Евростат: България е рекордьор по раждаемост в ЕС за 2023 г.
07 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?