14% от младежите в ЕС са се отказвали от започнато образование

Илияна Кирилова Най-честата причина за незавършване на образователна програма е, че тя не отговаря на очакванията на младите или е твърде трудна.

14,2% от хората на възраст 15-34 години в ЕС са напуснали формално образование или обучение поне веднъж през живота си. Това показват последни данни на Евростат за 2024 г.

Най-високите проценти на отпадане са регистрирани в Нидерландия - 32,2%, Дания - 27,1%, Люксембург - 24,8% и Естония - 24,4%. Най-ниските нива са регистрирани в Румъния - 1,5%, Гърция - 2,2% и България - 3,5%.

Ниският процент у нас се обяснява с широката граница - от 15 до 34 г., т.е. изследват се не само ранно отпадналите ученици, които у нас са около 8%, но и студентите и младите хора, следващи в университет или обучаващи се в образователна програма.

На всички нива на образование - ниско, средно и високо - най-честата причина за незавършване на образователна програма е, че тя не отговаря на очакванията на младите или е твърде трудна (поне за 42,6% от хората, които са напуснали формалното образование). След това се нареждат други семейни или лични причини (18,5%), както и предпочитанията за работа (13,8%). Само 5,3% от хората посочват финансови пречки като основна причина за напускане на формална образователна програма или обучение.

Посочените причини варират и в зависимост от нивото на образование. Причините за незавършване, свързани със самата образователна програма, съставляват 28,7% при ниското ниво на образование, 35,9% - при средното ниво и значителните 50,2% при високото ниво. Причините, свързани със собствено заболяване или увреждане, обаче са по-често срещани при ниското ниво на образование (11,1%) в сравнение със средното (9,8%) или високото ниво (5,6%). По същия начин други семейни или лични причини са по-често срещани при ниското ниво на образование (24,6%) и стават по-малко значими с повишаването на нивото на образование: 21,8% при средното ниво и 15% при високото ниво. Същото важи и за тези, които предпочита да работят: 17,7% при ниското ниво, 15,7% при средното ниво и 11,9% при високото ниво. Отпадането от програма по финансови причини е по-често срещано при високото ниво на образование (5,7%) в сравнение със средното ниво (4,8%).

Обяснение

Сред обясненията за високия процент отпаднали младежи от образование в ЕС (и съответно ниският процент у нас) се изтъква трудността на висшето образование в чужбина, където входът е лесен, но изходът - доста труден. "Това го очаквах от години, но съм силно изненадан от размера на ефекта. Университетите вече не се конкурират с университети, а ... с бизнеса. Бизнесът осигурява алтернатива и заплащане, но и едновременно обучение в бизнес академии. В момента, в който пазарни гиганти декларираха, че не държат на диплома, нещата вече бяха ясни. Технологиите имат водеща роля, според мен. Въпрос на време е да се прояви и при на", е коментарът на ректора на Икономическия университет-Варна Евгени Станимиров във фейсбук под пост на Георги Стойчев от "Отворено общество", в което той споделя последните данни на Евростат.