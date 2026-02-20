Медия без
Населението ни застарява по-бързо от средното в ЕС

За 10 години средната възраст на хората у нас се е увеличила с 3,1 г., докато Германия и Малта се подмладяват

Днес, 06:01
В ЕС най-бързо застарява населението в Словакия и Кипър.
Pexels
Средната възраст на населението в България расте по-бързо, отколкото е средното за ЕС, показват данни на Евростат. Средната възраст на Европейския съюз се е увеличила с 2,1 години за последните 10 години, като увеличение е регистрирано във всички страни от съюза с изключение на Германия и Малта, където тя е намаляла с 0,4 години.

През 2025 г. средната възраст на европейците е достигнала 44,9 години, а в България е 47,3 години. 44,9 години средна възраст означава, че половината хора в ЕС са над тази възраст, а другата половина - под нея, обясняват от европейската статистическа служба.

Застаряването на населението е най-силно изразено в Словакия и Кипър, където медианата се е увеличила с 4 години, следвана от Италия (3,9 години), Гърция и Полша (3,8 години) и Португалия (3,7 години). Най-малко увеличение се наблюдава в страните от Северна и Западна Европа. В Швеция, Люксембург и Белгия то е с под 0,5 години за всяка една от страните.

