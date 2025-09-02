Медия без
Двойно повече младежи са готови да емигрират заради липсата на ред

Като цяло 2/3 от младите не биха напуснали България

Днес, 06:48
Повечето българи не сменят родината си, но сред желаещите да емигрират се увеличават тези, които го правят заради липсата на ред и законност тук.
Липсата на законност и ред мотивира двойно повече от младежите, които търсят емиграция от България. През 2020 г. такава е била мотивацията на 11% от допитаните младежи, които искат да напуснат страната, докато през тази година те са двойно повече – 22%. Това показват данните от национално проучване относно възможности за заетост и кариерно развитие на младите хора, инициирано от Библиотечно-информационния и изследователски парламентарен център, проведено в периода 21 май – 5 юни 2025 г. сред 1059 младежи на възраст между 15 и 35 години по метода полустандартизираното интервю „лице в лице“. 

Делът на желаещите да емигрират обаче намалява с годините. Над две трети от младите българи - 73% от всички участници посочват, че при никакви обстоятелства не биха напуснали страната. Данните за нагласите към емиграцията от тази година са положителни на фона на тези от 2020 г. Тогава 61% от допитаните са изявили желание да останат у нас и при никакви обстоятелства да не емигрират, докато днес този процент е вече 73. Намалява и броят на тези, които не биха напуснали окончателно страната – през 2020 г. те са били 9%, докато през 2025 г. те са едва 5%.

Като основната причина за желание за емиграция, 59,9% от допитаните посочват ниския жизнен стандарт. 5 години по-рано това отново е основната причина, но тогава процентът е бил по-висок – 66%. Друга причина е липсата на перспектива, невъзможност за професионална реализация и възможността за по-пълноценно съчетаване на личния и професионалния живот.

Според данни на НСИ, през 2024 г. страната са напуснали 5382 младежи на възраст между 15 и 34 години. В същото време, броят на заселилите се у нас през същата година възлиза на 15 796 души. За последните 5 години статистиката за напускане на страната от младите хора е динамична и не следва една тенденция, но през този период бяха крайно необичайните години на пандемията. При заселващите се в страната се наблюдава тенденция от задържане на броя в границите между 15 000 и 16 000 души. 

53,9% от младите хора у нас работят в частния сектор, а 13,1% работят в държавния сектор. 32,6% не работят. Най-важните фактори при избора на работа са заплащането, възможността за реализация и съчетаване на личен и професионален живот, а също и гъвкавото работно време. Като основни причини, затрудняващи намирането на работно място, анкетираните посочват ниското заплащане на труда (31,1%), ограничен брой работни места в населеното място (29,6%) и липсата на нужната квалификация и образование (10,7%). 61,4% посочват, че не биха сменили сегашната си месторабота, а тези, които биха го направили, са 23,3%. 67% не биха променили своята професия.

Близо 25% от всички анкетирани смятат, че наличието на връзки на родителите им би им помогнало при намирането на работа. Но все пак, 51% от младите смятат, че личните умения и знания са най-важните при откриването на подходящата за тях работа. Сред най-предпочитаните професии са тази на учител (14,1%), медик (13,3%) и компютърен специалист (12,3%). 

