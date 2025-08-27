Четвърт от населението е на 65 и повече години

В края на 2024 г. хората на 65 и повече години са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната. В сравнение с 2011 г. този дял е нараснал с 5,5%, показват данните на националната статистика. Според тях на всеки 100 души в активна възраст съответстват 61 в неактивна възраст. За сравнение през 2011 г. съотношението е било 46,5%. Тези данни огласиха днес от социалното министерство по повод публикувания отчет за изпълнение на мерките около стратегията за активен живот на възрастните хора.

У нас има десетки програми за осигуряване на заетост на хора над 50 г., продължително безработни, възрастни пред пенсия и т.н. От отчета се разбира, че за две години - 2023 и 2024 г., над 95 000 безработни над 50-годишна възраст са започнали работа на първичния пазар. Напоследък се говори и за връщане на българите от чужбина с финансова подкрепа, като тук е споменат проектът "Дестинация: България" за привличане на работна сила от чужбина чрез предоставяне на "пакети" за подкрепа на мобилността и преместването в България. Надеждите са да се стимулира започване на предприемаческа дейност за лица в малките населени места, достъп до пазара на труда на хора от трети страни, проекти за подкрепа на разселени лица, т.е. бежанци. Подобен проект - "Избирам България", предизвика доста критики, че твърде самоцелно ще раздава пари, без да е ясно какви хора ще бъдат привлечени и дали те ще бъдат активни на пазара на труда. Според обясненията, става дума за надграждащи програми.

В отчета са включени и всички здравни програми - какво се полага на възрастните като профилактичен преглед, изплащането на пенсиите и т.н. От Министерството на труда и социалната политика допълват, че продължава прегледът на предложените от общините сгради, където евентуално да бъдат изградени нови домове за възрастни хора. С над 750 милиона лева по Националния план за възстановяване ще бъдат реновирани 81 дома за стари хора, които се управляват от общините, припомниха още от ведомството. След приключването на ремонтите над 5600 възрастни ще живеят при по-добри условия, ще получават социални услуги, отговарящи на високи стандарти за качество и ще имат възможност за повече социални контакти. С част от средствата ще бъдат изградени 254 нови услуги за хора с различни видове увреждания. Очаква се това да осигури качествена подкрепа за поне 10 000 души и техните семейства.