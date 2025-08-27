Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Четвърт от населението е на 65 и повече години

На всеки 100 души в активна възраст у нас има 61 в неактивна - деца и пенсионери

Днес, 20:02
В сравнение с 2011 г. делът на хората на 65 и повече години е нараснал с 5,5%.
Pexels
В сравнение с 2011 г. делът на хората на 65 и повече години е нараснал с 5,5%.

В края на 2024 г. хората на 65 и повече години са 1 544 245 души, което е 24% от населението на страната. В сравнение с 2011 г. този дял е нараснал с 5,5%, показват данните на националната статистика. Според тях на всеки 100 души в активна възраст съответстват 61 в неактивна възраст. За сравнение през 2011 г. съотношението е било 46,5%. Тези данни огласиха днес от социалното министерство по повод публикувания отчет за изпълнение на мерките около стратегията за активен живот на възрастните хора.

У нас има десетки програми за осигуряване на заетост на хора над 50 г., продължително безработни, възрастни пред пенсия и т.н. От отчета се разбира, че за две години - 2023 и 2024 г., над 95 000 безработни над 50-годишна възраст са започнали работа на първичния пазар. Напоследък се говори и за връщане на българите от чужбина с финансова подкрепа, като тук е споменат проектът "Дестинация: България" за привличане на работна сила от чужбина чрез предоставяне на "пакети" за подкрепа на мобилността и преместването в България. Надеждите са да се стимулира започване на предприемаческа дейност за лица в малките населени места, достъп до пазара на труда на хора от трети страни, проекти за подкрепа на разселени лица, т.е. бежанци. Подобен проект - "Избирам България", предизвика доста критики, че твърде самоцелно ще раздава пари, без да е ясно какви хора ще бъдат привлечени и дали те ще бъдат активни на пазара на труда. Според обясненията, става дума за надграждащи програми.

В отчета са включени и всички здравни програми - какво се полага на възрастните като профилактичен преглед, изплащането на пенсиите и т.н. От Министерството на труда и социалната политика допълват, че продължава прегледът на предложените от общините сгради, където евентуално да бъдат изградени нови домове за възрастни хора. С над 750 милиона лева по Националния план за възстановяване ще бъдат реновирани 81 дома за стари хора, които се управляват от общините, припомниха още от ведомството. След приключването на ремонтите над 5600 възрастни ще живеят при по-добри условия, ще получават социални услуги, отговарящи на високи стандарти за качество и ще имат възможност за повече социални контакти. С част от средствата ще бъдат изградени 254 нови услуги за хора с различни видове увреждания. Очаква се това да осигури качествена подкрепа за поне 10 000 души и техните семейства.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

демография, активен живот

Още новини по темата

Кабинетът ще разрежда населението в големите градове
22 Юни 2025

За пръв път ще има европари за завръщащи се българи
29 Май 2025

172 028 души от населението на България са родени извън ЕС
24 Май 2025

Само в София продължителността на живота надхвърля 77 г.
22 Май 2025

Стара Загора изпревари Русе с 81 жители
29 Апр. 2025

Развитите страни просто няма да оцелеят без имигранти 
19 Ноем. 2024

300 жени и 96 мъже са столетници в България
01 Окт. 2024

Българинът малко работи и много спи
04 Септ. 2024

Със саниране към демографски подем - това не е шега
26 Юли 2024

НСИ ревизира данните за населението на България
26 Юли 2024

За 10 г. в България са се върнали 151 245 българи
24 Май 2024

Най-застарялото население у нас е в Смолян, Видин и Габрово
29 Апр. 2024

Япония предлага по 1 млн. йени на дете за изселване от Токио
03 Яну. 2023

8-милиардният жител на планетата е момиченце от Манила
15 Ноем. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар