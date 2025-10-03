Жена оглави Англиканската църква

За първи път в историята Англиканската църква е оглавена от жена. Новият архиепископ на Кентърбъри става Сара Мълали. Това се казва в изявление на британския премиер Стармър.

Архиепископът на Кентърбъри е духовният глава на църквата на Англия и на цялото Англиканско общение, което обединява около 85 милиона вярващи по целия свят. Седалището на архиепископа е в Кентърбъри, в катедралата "Свети Августин".

62-годишната Сара Мълали посвещава повече от 35 години на работа в Националната здравна служба, където на 37 години става най-младата главна медицинска сестра в Англия, а през 2005 г. е удостоена с титлата дама-командир на Ордена на Британската империя.