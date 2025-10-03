Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Жена оглави Англиканската църква

Днес, 00:17
Сара Мълали
Сара Мълали

За първи път в историята Англиканската църква е оглавена от жена. Новият архиепископ на Кентърбъри става Сара Мълали. Това се казва в изявление на британския премиер Стармър.

Архиепископът на Кентърбъри е духовният глава на църквата на Англия и на цялото Англиканско общение, което обединява около 85 милиона вярващи по целия свят. Седалището на архиепископа е в Кентърбъри, в катедралата "Свети Августин".

62-годишната Сара Мълали посвещава повече от 35 години на работа в Националната здравна служба, където на 37 години става най-младата главна медицинска сестра в Англия, а през 2005 г. е удостоена с титлата дама-командир на Ордена на Британската империя.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Сара Мълали, църква, Англия

Още новини по темата

Църквата даде свой терен за голям завод за ремонт на самолети
11 Февр. 2025

Британско проучване установи смущаващи двигателни проблеми при децата
03 Февр. 2025

Маскирани атакуваха църква в Истанбул
28 Яну. 2024

Запознайте се с най-слабия отбор в Англия
06 Яну. 2024

Англия отказа да играе с руснаци дори при децата
27 Септ. 2023

В Англия разследват рефер, ударил футболист на "Ливърпул"
10 Апр. 2023

Държавен регулатор ще пази футбола в Англия като културно наследство
23 Февр. 2023

Франция се доближи до втора поредна титла след епичен сблъсък
10 Дек. 2022

Англия стигна до едва трети мач срещу Франция на мондиали
04 Дек. 2022

Чиста победа осигури на Англия по-лесния 1/8-финал
29 Ноем. 2022

Американците спряха устрема на Англия на световното първенство
25 Ноем. 2022

Англия планира ограничения за чуждестранни студенти и близките им
25 Ноем. 2022

ФИФА тушира в зародиш гей протеста по терените в Катар
21 Ноем. 2022

Започва кампания за повече чернокожи треньори в Англия
05 Ноем. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар