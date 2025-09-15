Медия без
И България ще получи от най-новия вариант на ковид ваксините

Столичната РЗИ обяви телефон за записвания за есенната имунизационна кампания

Днес, 20:04
България също очаква най-актуалните адаптирани варианти на ковид ваксината.
България също ще получи най-актуалните варианти на ковид ваксините, като вече очаква доставки. Това съобщиха от Столичната Регионална здравна инспекция, която обяви телефон за записване за имунизации.

Желаещите да се имунизират могат да си запишат час на телефон 02/8130 498. За улеснение на гражданите ще бъде разкрит и допълнителен имунизационен кабинет, без предварително записване, но с изчакване на място. Работното време на кабинетите в Столична РЗИ е в делничните дни от 08:30 до 16:30 часа. Продължава и инициативата на СРЗИ за имунизиране на трудно подвижни лица по домовете. Телефонът за информация и записвания е 02/8130 482.

Данните на инспекцията обаче показват много малък брой налични ваксини към 15 септември - 36 дози Comirnaty JN.1, партида LK8840, която не е от най-новите адаптирани продукти. Специалистите обясниха, че се очаква доставка на най-новия адаптиран вариант. Той би следвало да е Comirnaty LP.8.1, показва справка в сайта на производителя Pfizer.

Междувременно регистрираните случаи на COVID-19 у нас намаляват. Миналата седмица са регистрирани 103 случая - с 25 по-малко в сравнение с предходната седмица. От началото на годината в страната са регистрирани 913 случая. За същия период през изминалата
година са регистрирани 9826 случая, или има намаление от 8913 случая. Сега обаче почти никой не стига до тест за ковид, затова и регистрираните случаи не дават меродавна картина на ситуацията. Епидемиолозите очакват пик в края на месеца.

 

