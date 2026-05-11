Просветният министър започва проверка на заместника си

Mинистърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев е назначил проверка на новоназначения заместник-министър Ася Панджерова във връзка със сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма „Еразъм+“ на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.

“Тези сигнали не ми бяха известни. Нека да приключи и обществото ще получи отговор. Всичко, което се потвърди или отхвърли, ще рефлектира върху работата на екипа”, заяви пред БНТ министър Вълчев, който е в Рилския манастир за връчване на наградите "Св. Йоан Рилски" на МОН на директори на образователни институции за заслуги и принос за развитието на образованието в България.

Проф. Вълчев подчерта, че няма да допуска компромиси с почтеността на администрацията и всеки ще понесе последствията си, ако бъде установено нарушение. Към момента проверката има за цел да изясни всички обстоятелства около дейността на Панджерова преди встъпването ѝ в длъжност.

Ася Панджерова беше кандидат за депутат на "Прогресивна България" от Благоевград на изборите на 19 април 2026 г., но не успя да получи място в парламента. Във визитката на страницата на партията е представена като "експерт в областта на туризма, съчетаващ академична кариера с хотелски мениджмънт", както и че преподава в Университета за национално и световно стопанство в катедра "Икономика на туризма" и е автор на над 80 научни и бизнес публикации.

Името й нашумя през 2018 г., когато служители от Центъра за развитие на човешките ресурси, менажиращ образователната програма "Еразъм+", сигнализираха за конфликт на интереси при Панджерова, която в ролята на оценител на проекти е оценила такива на своя бъдещ съпруг. Констатацията на дирекция „Одит на средствата от ЕС“ към финансовото министерство бе, че „проектите, оценявани от Ася Панджерова, са оценени в ситуация на конфликт на интереси и не би трябвало да бъдат финансирани“. Позицията на тогавашната КПКОНПИ, която бе сезирана от МОН, бе, че Панджерова не е на висша публична длъжност, а прокуратурата отказа да образува досъдебно производство. В крайна сметка обаче заради скандалите и въпросния одит се наложи да връщаме европари от въпросните проекти към Европейската комисия.