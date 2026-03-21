Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Просветният министър предложи 20 април да е официален празник

Честването на Априлското въстание е причината денят след изборите да бъде неучебен, но присъствен за учениците

Днес, 11:58
Сергей Игнатов е категоричен, че без 20 април нямаше да има 3 март в българската история.
БГНЕС
Сергей Игнатов е категоричен, че без 20 април нямаше да има 3 март в българската история.

Министърът на образованието проф. Сергей Игнатов поиска 20 април - датата, на която честваме Априлското въстание, да бъде обявен за официален празник. Той заяви позицията си в интервю за студентската медия NewBlog 4U.

Това е и причината Игнатов да настоява 20 април, който сега се пада на следващия ден след парламентарните избори, да бъде присъствен, но неучебен за цялата система на образованието. До момента следващият ден след избори в България бе задължително неучебен.

"С това ще поставим началото на националното отбелязване на 150 години от избухването на Априлското въстание и пукването на първата пушка", обясни министърът. Идеята му е през целия ден да има извънучебни мероприятия - поднасяне на цветя и венци, състезания, конкурси.

Сергей Игнатов дори ще предложи 20 април не само да бъде обявен за официален празник, а и за национален. "Без 20 април нямаше да има 3 март и затова тази дата е Денят на българското достойнство, когато се ражда Третата българска държава", обясни той.

Проф. Сергей Игнатов коментира също, че сега е дошла модата на хората, които могат да управляват човешки същества. "Изкуственият интелект е полезно нещо, но ако не се регулира правилно процесът, може да нанесе удари и да отнеме естествения интелект. Учителят има ключова роля за възпитанието, той оставя отпечатък от душата си в душата на ученика", каза още той.

Министър заяви още, че за него е кауза учениците да имат повече свободно време, за да могат да осмислят наученото.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Сергей Игнатов, министерство на образованието

