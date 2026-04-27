Бившият ректор на Тракийския университет хем е плагиатствал, хем не

Бившият ректор на Тракийския университет проф. Добри Ярков е плагиатствал, но не съвсем. Това излиза от доклад на Комисията по академична етика към МОН, излязъл в края на април, по сигнал на доц. Лазарин Лазаров. Случаят е уникален - въпреки че и тримата арбитри са установили плагиатство в големи размери, Комисията заявява, че аргументите им "не могат да потвърдят констатациите и заключенията за наличието на плагиатство".

Доц. Лазаров подава вече няколко пъти сигнала си, който е за плагиатство от страна на проф. Ярков в негови научни трудове - два учебника и ръководство, представени през 2022 г. в процедура за заемане на длъжност "професор" по ветеринарна медицина. Последният бе входиран в МОН на 28 март 2025 г.

За същинската проверка са назначени 3-ма арбитри, всеки от който потвърждава наличието на плагиатство. Първият заключава, че размерът на плагиатстваните текстове по различните страници варира от 30% до 70%. Според втория, направил сканиране на трудовете чрез софтуерна програма Plagiarism Detection Software iThenticate, нивото на плагиатство е над 70%. А според третия - повече от 90%.

Самият проф. Ярков отхвърля обвиненията в плагиатство, но не и наличието на съвпадащи текстове. Той заявява, че към датата на издаване на трудовете му в закона за академичния състав не е имало дефиниция за плагиатство, поради което учебниците му не би следвало да се окачествяват като трудове, изцяло или частично написани от другиго или че в тях се използват чужди научни резултати. Той изтъква, че учебникът не представлява научно изследване и в България няма регулация за съставянето на учебници. Добавя и че е получил съгласие от двама души да ползва техни систематизирани данни в учебниците си.

"Практиката е в конкурсите за академични длъжности да се предоставят за рецензиране единствено "научни публикации", а публикуваните университетски учебници да се представят за справка в съответната процедура... учебните материали не подлежат на рецензиране и наличието на плагиатство в тях следва да е съобразно Закона на авторското право и сродните му права", пише в доклада си КАЕ. Оттам добавят, че проверката за плагиатство засяга използването на вече публикувани материали като се проверява за наличие/отсъствие на позоваване в трудовете на кандидата за академична длъжност. "Проверката за авторство на материалите е обект на нарушение на Закона за авторското право и арбитрите не винаги са компетентни да дадат становище за авторство", пишат от комисията. "Важна предпоставка за установяване на „плагиатство“ е отсъствието на позоваване на „научни резултати“. Причината е, че общоизвестни резултати и академично знание могат да бъдат „идентични“ при двама автори, без да е налице реално плагиатство. Именно поради тази причина, при проверката за плагиатство на учебни материали следва да се отчита за такова, единствено по отношение на липса на позоваване на използване на научни резултати от други автори", заключават от КАЕ.

Оттам добавят още три довода защо заключенията на тримата арбитри са недопустими - от становищата не ставало ясно дали учебниците са представени за рецензиране в процедурата за професор на Добри Ярков, те не дефинирали каква част от позоваването е на научни резултати и каква - на общоизвестни знания, нито в каква степен е "повтаряемостта" между представените материали в конкурса за професор с тези, от които е уличен в "плагиатство".

"Преписвайте на воля"

"Няма такъв прецедент - и тримата арбитри да установят плагиатство, а Комисията да не признава констатациите им", коментира доц. Лазаров пред "Сега". По думите му това означава директен сигнал от МОН към плагиатите: "Преписвайте". "Докладът на Комисията поражда основателно съмнение за извършено тежко умишлено престъпление от общ характер. Защо не е назначен супер рецензент или нови независими арбитри? Каква е експертизата на членовете на КАЕ, за да не се съгласят със становищата на арбитрите. Какъв е редът за действие на КАЕ при несъгласие с заключенията на арбитрите?", пита той. Според доц. Лазаров докладът е бил готов преди година и е адресиран до тогавашния министър Красимир Вълчев, който обаче го е върнал. "Защо излезе точно по времето на служебния министър? Може би, за да бъде приключен набързо и да се попречи на възможността той да бъде разгледан наново", смята той.