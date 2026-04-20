Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гешев стана адвокат на подсъдимия за плагиатство Петър Илиев

Бившият главен прокурор поема защитата на някогашната звезда на ИТН

Днес, 14:40
БГНЕС
Миналия септември уволнения като главен прокурор Иван Гешев се вписа като адвокат в пернишката колегия. Вече има и първото си "знаково" дело като адвокат.

Делото за плагиатство срещу адвоката, почетен консул на Барбадос и парламентарен сътрудник на ИТН Петър Илиев предложи интересни сюжети днес. То започна отново по същество в Софийския градски съд (СГС) с разпит на основния свидетел срещу него - бившия председател на парламента Наталия Киселова.

Като защитник на подсъдимия беше конституиран и бившият главен прокурор Иван Гешев, който сега е адвокат, предаде БТА. Когато започна разследването срещу Илиев, Гешев беше главен прокурор.

В началото на заседанието Илиев каза, че не разбира обвинението и добави, че има противоречия в обвинителния акт. Съдебният състав му поиска да конкретизира, за да му бъде разяснено, но той не го направи.

Според обвинението десетки страници от книгата на Илиев "Компетенцията на Народното събрание", издадена през 2015 г., са плагиатствани от дисертацията от 2007 г. на депутата от БСП Наталия Киселова "Парламентарен контрол". 

Днес Киселова направи изненадващо изявление в съда, като заяви, че от 2024 г. в прокуратурата се води отделно производство срещу неизвестен извършител за плагиатство, но по него е викана на разпит в полицията и е отговаряла дали тя е плагиатствала от книгата на Илиев, разказва "Лекс".

Иначе Киселова разказа, че е била подложена на натиск, заплахи и публично очерняне, след като е решила да свидетелства срещу Илиев, който в един момент беше кандидат за министър на правосъдието, на вътрешните работи и дори за премиер при опитите на ИТН да състави правителство през 2021 г.

Днес бившата шефка на парламента обясни, че според нея в около 78 страници от книгата на Илиев има силни сходства с нейната дисертация и цели изречения, които съвпадат, дори и бележките под линия. Тогава тя говорила с него, а отговорът му бил, че текстът е хубав и трябва да види бял свят, а до този момент тя не била публикувала дисертацията си. След като му обяснила, че не е редно колега да публикува труда на друг колега, Илиев се ядосал и започнал да отрича, че има нещо общо между трудовете им.

След разговор с ръководството и колегите в катедра "Конституционноправни науки" в Софийския университет Киселова решила да не подава сигнал и да не търси помощ. Тя припомни, че в този период катедрата е била в центъра на по-тежък скандал с тогавашния преподавател Чавдар Стоянов, който след това беше осъден за принуда и разврат. По думите на Киселова, докато в обществото се е говорело за преподавател, който "посяга на момчета студенти", тя преценила, че нейният случай не е толкова важен и затова не го поставила пред катедрата, но след това колегите също ѝ обяснили, че не трябва да се разгласява, макар и те да знаели за плагиатството.

"Всички смятаха, че това трябва да се потули заради имиджа на катедрата. Казаха ми да се разберем и че те няма свидетелстват в евентуален съдебен процес. Заради мира в катедрата не подадох и сигнал", каза днес Киселова.

Случаят беше разкрит през 2021 г., но тя посочи, че отначало дори е отричала заради обещанието, което е дала и заяви категорично, че няма нищо общо с огласяването му. Според нея след това започнали нападки от представители на ИТН към нея, а Илиев ѝ отправял заплахи лично и през посредници. "Само смъртта може да реши този съдебен процес", била една от заплахите, които ѝ били предадени. Илиев пък ѝ казал лично, че ще се разправят, но не пред съда.

Киселова каза, че отношенията ѝ с него се влошили през 2015 г., когато видяла сходствата в двете произведения, а преди това тя му казала, че ще го подкрепи в намерението му да стане доцент, но след нея, тъй като тя била първа, а местата били само две.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Петър Илиев, плагиатство, Наталия Киселова, Иван Гешев

Още новини по темата

Наталия Киселова оглави парламентарната група на БСП
11 Февр. 2026

Делото за плагиатство срещу Петър Илиев все пак ще се гледа
23 Ноем. 2025

Управляващите не се развълнуваха, че нарушиха Конституцията
20 Ноем. 2025

КС: Киселова не е имала право да спре референдума за еврото на Радев
18 Ноем. 2025

БСП е отвлечена и упоена
30 Окт. 2025

Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
29 Окт. 2025

БСП се съгласи за смяна на Киселова
26 Окт. 2025

Наталия Киселова ще е председател на НС до средата на декември
25 Окт. 2025

България е осъдена заради изявления на Гешев по шпионското дело "Резидента"
18 Окт. 2025

Народните представители станаха на крака за световните вицешампиони
01 Окт. 2025

Адвокати скочиха срещу регистрирането на Иван Гешев като техен колега
26 Септ. 2025

Делото за плагиатство от Киселова е прекратено, а тя няма претенции
25 Септ. 2025

Близо 4 г. съдилищата си подмятат дело срещу Гешев и Сарафов
21 Септ. 2025

Мафията на плагиаторите си има държава в образованието

21 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа