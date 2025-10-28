Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова подаде оставка, съгласно споразумението за ротацията на поста, за която вчера се разбраха партиите от управляващата коалиция - ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало. За отбелязване е, че ротацията трябваше да се осъществи през декември, но Киселова не я дочака.

Сега парламентът трябва да гласува новия председател на парламента. Късно снощи от ГЕРБ обявиха на страницата си във Фейсбук, че това ще е досегашният зам.-председател Рая Назарян. На срещата вчера е било договорено ротацията на поста да бъде на всеки 10 месеца.

"В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. Днес се оттеглям и показвам как трябва да се отстъпва с чувство на дълг и отговорност. За мен беше чест", каза Наталия Киселова от парламентарната трибуна.

"През изминалите пет години политическата криза не стихва. Липсват ни умения за взаимно уважение, съгласие и коалиционна култура. Като народен представител и като част от БСП-ОЛ ние доказахме, че в критични за държавата моменти можем да сме отговорни и на висотата на историческия момент. Правилникът е предвидил как се постъпва в такива случаи - зам.-председателят на най-голямата парламентарна група оглавява НС", каза Киселова.

"Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на парламента. Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви вчера Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след края на заседанието на Тристранния съвет на партиите в управляващата коалиция и ДПС - Ново начало.

От ДПС - Ново начало посочиха, че няма да имат нито ротационен председател, нито заместник-председатели в Народното събрание.

"Ние участваме само в обсъждане на политики, тези политики са важни за хората и за нашата политическа линия и затова участваме в този съвет, когато се обсъждат политики", поясни Йордан Цонев от ДПС - Ново начало.