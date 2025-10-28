Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Рая Назарян става шеф на парламента за 10 месеца

29 Окт. 2025Обновена
Наталия Киселова
БГНЕС
Наталия Киселова

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова подаде оставка, съгласно споразумението за ротацията на поста, за която вчера се разбраха партиите от управляващата коалиция - ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало. За отбелязване е, че ротацията трябваше да се осъществи през декември, но Киселова не я дочака.

Сега парламентът трябва да гласува новия председател на парламента. Късно снощи от ГЕРБ обявиха на страницата си във Фейсбук, че това ще е досегашният зам.-председател Рая Назарян. На срещата вчера е било договорено ротацията на поста да бъде на всеки 10 месеца. 

"В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. Днес се оттеглям и показвам как трябва да се отстъпва с чувство на дълг и отговорност. За мен беше чест", каза Наталия Киселова от парламентарната трибуна. 

"През изминалите пет години политическата криза не стихва. Липсват ни умения за взаимно уважение, съгласие и коалиционна култура.  Като народен представител и като част от БСП-ОЛ ние доказахме, че в критични за държавата моменти можем да сме отговорни и на висотата на историческия момент. Правилникът е предвидил как се постъпва в такива случаи - зам.-председателят на най-голямата парламентарна група оглавява НС", каза Киселова.

"Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на парламента. Утре това ще бъде разписано като анекс към Споразумението за съвместно управление", заяви вчера Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС след края на заседанието на Тристранния съвет на партиите в управляващата коалиция и ДПС - Ново начало.

От ДПС - Ново начало посочиха, че няма да имат нито ротационен председател, нито заместник-председатели в Народното събрание.

"Ние участваме само в обсъждане на политики, тези политики са важни за хората и за нашата политическа линия и затова участваме в този съвет, когато се обсъждат политики", поясни Йордан Цонев от ДПС - Ново начало.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Рая Назарян, Наталия Киселова

Още новини по темата

БСП се съгласи за смяна на Киселова
26 Окт. 2025

Наталия Киселова ще е председател на НС до средата на декември
25 Окт. 2025

Народните представители станаха на крака за световните вицешампиони
01 Окт. 2025

Киселова: В коалицията сме съдружници по неволя
05 Юли 2025

Киселова обвини опозицията в злоупотреба с вота на недоверие
28 Юни 2025

Групата на Доган ще загуби правото да се казва ДПС-ДПС
12 Юни 2025

Радев успя да вкара и КС в играта си с референдума за еврото
23 Май 2025

Заради Киселова отложиха делото за плагиатство срещу Петър Илиев
23 Май 2025

Юрист: Радев не може да оспорва пред КС акта на Киселова за еврото
19 Май 2025

Костадинов зове за бунт
14 Май 2025

Денят Х за Киселова наближава
08 Май 2025

Парламентарният контрол се люшка между злоупотребата и безсилието
25 Апр. 2025

Киселова борела хазарта чрез рекламата на хазартна фирма
23 Апр. 2025

Митов и Киселова осуетяват изслушванията за скандалите в МВР
16 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте