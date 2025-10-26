БСП се съгласи за смяна на Киселова

С огромно мнозинство Националният съвет на БСП прие предложението на коалиционните партньори за ротационно председателство на Народното събрание. Така издигнатата от социалистите Наталия Киселова ще сдаде поста, очакванията са, че това ще стане година след като тя го зае - на 6 декември. Окончателното решение е в ръцете на Съвета за съвместно управление, в който БСП участва с партньорите си от ГЕРБ и "Има такъв народ". Ясно е, че ГЕРБ ще предложи Киселова да бъде сменена на поста от Рая Назарян.

Самата Киселова не присъства на пленума, тя бе в Перник, където награждаваше юноши и девойки на шахматен турнир. От Перник тя заяви, че ще изпълни решенията на партията, независимо какви са те. Киселова посочи, че е имала две партийни поръчения - да няма избори до края на 2024 г. и да няма избори през 2025 г. Тя подчерта, че е изпълнила и двете.

Въпреки че решението днес е взето с голямо мнозинство, преди пленума няколко депутати изразиха несъгласие с участието на социалистите в управляващата коалиция. Велислава Дърева и народният представител Иван Петков поискаха партията да напусне коалицията. "БСП не трябва да се жертва. Още в началото работихме да имаме председател", каза Петков. "Въпросът е дали трябва да се продължи, защото от тук нататък виждаме, че действията на Делян Пеевски са по-големи в този кабинет", подчерта той. Петков не вярва, че ще има ротация, след като бъде избрана Рая Назарян за шеф на парламента. Депутатът предположи, че ако БСП остане във властта, може да се стигне до "Белия автобус-2".