Народните представители станаха на крака за световните вицешампиони

Депутатите приветстваха с ръкопляскания и ставане на крака в пленарната зала състезателите и треньорите на националния отбор по волейбол. С тях беше и председателят на волейболната федерация Любомир Ганев.

Вицешампионите от световното първенство за мъже във Филипините бяха посрещнати с хляб и сол в Народното събрание днес по обед. Председателят на парламента Наталия Киселов приветства лично националите в пленарната зала.

"За нас те са шампиони. Да им подарим по един плакет и да им пожелаем догодина златото да бъде в София", заяви тя.

Преди това народните представители гласуваха единодушно със 174 гласа "за" българските волейболисти да бъдат допуснати в залата на българския парламент. След това беше дадена почивка, за да може всички да се срещнат със сребърните медалисти в Мраморното фоайе на Народното събрание.

"Тези момчета са станали великани. Няколко дни са се борили и са побеждавали в името на България и са ни накарали да се гордеем. Техният успех е успех на всички български граждани", каза зам.-председателят на парламента Драгомир Стойнев.

НА "ДОНДУКОВ" 2

Около час по-рано волейболистите и треньорите им бяха на посещение и в президентството. Те бяха приети в Гербовата зала от държавния глава Румен Радев, който ги удостои с почетни плакети.

"Успехът ви е грандиозен, но вие вече усещате, че с успеха идва и огромната отговорност. Не толкова свързана с нашите очаквания за следващи титли, а с факта, че погледите на хилядите български деца са вперени във вас. Те искат да растат като вас, да бъдат достойни като вас. Вярвам, че няма да предадете техните мечти", заяви президентът.

В отговор президентът на БФВ Любомир Ганев каза:

"Много сме горди, че сме тук пред вас, че успяхме да сплотим цяла България, да изкараме хората по площадите, по улиците. Да дадем възможност на всички да видите тези успехи, които постигнахме. Ние ги постигнахме за вас, за България. Уверявам ви, че ще продължим да го правим."

Капитанът на националния тим Алекс Грозданов пък добави:

"Горди сме да носим флага и съм сигурен, че ще продължим да работим по този начин. Искам да благодаря за цялата подкрепа, която получихме и за възможността точно ние да защитаваме честта на нашата прекрасна държава."