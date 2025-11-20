Управляващите не се развълнуваха, че нарушиха Конституцията

Нарушението на основния закон, което констатира Конституционният съд (КС), изобщо не развълнува управляващите.

Вчера съдът обяви, че бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова няма правомощията да откаже да допусне в парламента предложението на президента Румен Радев за референдум за датата на влизане в еврозоната. А точно това направи Киселова – със свое разпореждане тя обяви, че няма да разпредели предложението за разглеждане, с аргумента, че не съответства на Конституцията, на договора на България за членство в ЕС и на закона за референдумите.

Според КС обаче "председателят на Народното събрание няма правомощие да преценява установените в закон изисквания, при които е допустимо произвеждането на национален референдум, и да отклонява предложение, направено от субект, овластен със закон". Това правомощие принадлежи само на парламента, не на неговия председател.

Тази сутрин водачът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов демонстрира пълно безразличие към въпроса. "То вече има европейски закон. Тая тема е приключена. Европейското законодателство е прието. България е член на еврозоната от 1 януари. Какво да коментирам повече?", заяви той пред журналисти в парламентарните кулоари.

Доскоро Киселова, която е депутат от БСП-ОЛ, оглавяваше парламента с подкрепата на управляващата коалиция, която обаче реши да я замени с Рая Назарян от ГЕРБ-СДС. Когато Киселова публикува разпореждането си за референдума, премиерът Росен Желязков похвали Назарян за "юридическата работа по утвърждаването на правните аргументи". С други думи, Назарян, която тогава беше зам.-председател на Народното събрание, е участвала в писането на разпореждането, с което Киселова, според КС, е надхвърлила правомощията си.

Днес журналист напомни на Борисов за ролята на Назарян в случая и попита кой ще носи отговорност. "Поемам пълната отговорност. Влизането на България в еврозоната, въпреки Радев, въпреки ПП-ДБ, е стратегическа цел на България и ние я изпълнихме", отсече Борисов в отговор.

Малко по-късно коментира водачът на "ДПС Ново начало" Делян Пеевски. "Чичо Румен няма юридически екип. Много е тежко положението. Първо да прочете какво е решил КС. Той не е разбрал, но му е трудно, знаем. Той може да види само една мишена и след това да пада надолу от януари", пренебрежително каза той.

ГЛАСЪТ НА ОПОЗИЦИЯТА

Днес от "Възраждане" признаха, че няма да успеят да наложат провеждането на референдум срещу влизането в еврозоната. "В това 51-во Народно събрание това няма да се случи", каза депутатът от партията Петър Петров от парламентарната трибуна. "Отговорност няма да има за виновните. Гражданското общество е субектът, който трябва да подири отговорност на тези, които не позволяват гласът на българските граждани да бъде чут", допълни той по повод решението на КС, и призова за оставка на правителството и предсрочни избори.

"По най-високите нива на държавата се нарушава Конституцията – върлуват обикновени престъпници, на които никой не търси отговорност", включи се Радостин Василев от МЕЧ. Според него Киселова е била "използвана, за да заглуши малкия глас на опозицията". "Вие бяхте едно мюре, което си заминава позорно – и от политиката, и от правото", обърна се Василев към депутата от БСП.

Останалите опозиционни сили не се включиха по темата.

МЪЛЧАНИЕТО НА КИСЕЛОВА

А Киселова досега няма коментар по темата. Преди няколко седмици тя каза в интервю пред БНТ , че решението ѝ да не допусне референдума е било юридически обосновано. "Президентът може да има своето мнение, но аз постъпих така, както би постъпил всеки държавник. Решението ми ще бъде проверено от Конституционния съд и аз нямам притеснение от това", обоснова се депутатът.

В същото интервю тя твърди: "Аз съм юрист, а не популист. Вярвам, че законът трябва да се спазва, дори когато не е удобно политически."