Наталия Киселова ще е председател на НС до средата на декември

"Моята информация е, че управляващите са се разбрали за ръководството на парламента. Всяка от трите партии ще излъчва председател за 10 месеца или 1 година", съобщи Александър Томов, председател на "Евролевицата", която влиза в управлението чрез съюза си с БСП, пред БНТ.

"Аз съжалявам за Наталия Киселова, защото тя е много диалогичен и компромисен човек и управлява много труден, невъзпитан парламент", каза Томов и подчерта, че цената на компромиса за БСП е да се запази стабилността, да се приеме бюджетът, да се влезе в еврозоната. Киселова стана председател на НС на 6 декември 2024 г.

От няколко дни е ясно, че предложението на ГЕРБ за председател на НС е Рая Назарян. ИТН не е съобщил публично кого ще предложи, като дойде неговият ред.