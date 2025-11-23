Делото за плагиатство срещу Петър Илиев все пак ще се гледа

Софийският градски съд (СГС) неправилно е прекратила делото за плагиатство срещу почетния консул на Барбадос, адвокат и парламентарен сътрудник на ИТН Петър Илиев. Това реши окончателно Софийският апелативен съд и върна процеса за разглеждане от първата инстанция. През септември съдия Христинка Колева прие, че в обвинителния акт е описано различно престъпление, от това което прокуратурата твърди, че Илие е извършил и то е от частен характер, т.е. преследва се само по тъжба на пострадалия.

Сега процесът трябва да бъде разгледан от друг състав на градския съд, разказва "Лекс".

Илиев беше пратен на съд по обвинение, че десетки страници от книгата му "Компетенцията на Народното събрание", издадена през 2015 г., са плагиатствани от дисертацията на вече бившата председателка на парламента Наталия Киселова "Парламентарен контрол". Според съдия Колева Илиев е подведен под отговорност за това, че е възпроизвел произведението на Киселова, а всъщност обвинителният акт е за части от него. Това са два различни текста от НК - в първия случай се преследва от прокуратурата, а във втория - от пострадалия.

Обвинителният акт беше внесен ощ преди две години, но последваха спорове кой е компетентният съд, а след това делото два пъти беше отлагано и заради нередовно призоваване на Илиев, и заради отсъствие на Киселова.

През септември Киселова дойде на заседанието и каза, че няма да се конституира като частен обвинител и граждански ищец, т.е. няма претенции към Илиев. "Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш, наказанието трябва да е осъзната вина", коментира Киселова извън залата.

Сега апелативните съдии Вера Цветкова, Илияна Стоилова и Анелия Игнатова (докладчик) пишат в решението си, че в законодателството не е уредена хипотеза, в която съдията-докладчик или съдебният състав в разпоредително заседание да прекратява дело, защото тогава е установил, че в обвинителния акт е описано престъпление не от общ, а от частен характер.

"Разумът на закона не допуска прекратяване на наказателното производство на основания, които не са посочени в закона", пишат апелативните съдии. Според тях доводите на защитата за двете коментирани различни престъпления, свързани с интелектуалната собственост, са по съществото на спора и съдът трябва да им отговори след събирането на доказателствата, т.е. с присъдата, а не предварително.

Разследването срещу Петър Илиев, който беше кандидат за министър на правосъдието и за вицепремиер при опитите на "Има такъв народ" да състави правителство, започна по сигнал на сдружението БОЕЦ, а през 2023 г. прокуратурата внесе обвинителния акт в съда.

През 2021 г. Етичната комисия на Софийския университет заключи, че Илиев е плагиатствал при написването на книгата си за компетенциите на Народното събрание през 2015 г. На 1 октомври 2021 г. Илиев обяви, че напуска университета, но ще продължи да работи за Отечеството по други начини.

Казусът с плагиатството на Илиев бе разгледан и от Софийския адвокатски съвет. Той прие, че медийните публикация за констатираното от Етичната комисия на СУ плагиатство на Петър Илиев не дават основание за самосезиране и образуване на дисциплинарно производство срещу него. Софийската адвокатска колегия мотивира отказа си да се занимае със случая и с това, че е изтекла давността.

Илиев в момента е и нещатен сътрудник в парламента. Той помага на на председателя на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов. В регистъра е отбелязано, че Илиев сътрудничи на Йорданов по "конституционни и правни въпроси".