Делото за плагиатство от Киселова е прекратено, а тя няма претенции

Софийският градски съд (СГС) прекрати делото за плагиатство срещу адвоката, почетен консул на Барбадос и нещатен парламентарен сътрудник на ИТН Петър Илиев. Илиев беше пратен на съд по обвинение, че десетки страници от книгата му "Компетенцията на Народното събрание", издадена през 2015 г., са плагиатствани от дисертацията на настоящата председателка на парламента Наталия Киселова "Парламентарен контрол".

Съдия Христинка Колева прие, че описаното в обвинителния акт деяние се преследва с тъжба на пострадалия, а не с обвинителен акт, предава "Лекс" от съдебната зала. Казано по друг начин - Илиев е подведен под отговорност за това, че е възпроизвел произведението на Киселова, а всъщност обвинителният акт е за части от него. Това са два различни текста от НК - в първия случай се преследва от прокуратурата, а във втория - от пострадалия.

Прекратяването на делото се случва едва сега, тъй като до този момент не му беше даван ход в разпоредително заседание. Илиев беше пратен на съд още преди две години, но последваха спорове кой е компетентният съд, а след това делото два пъти беше отлагано и заради нередовно призоваване на Илиев, и заради отсъствие на Киселова.

Днес шефката на парламента дойде на заседанието и каза, че няма да се конституира като частен обвинител и граждански ищец, т.е. няма претенции към Илиев.

"Когато един човек не съжалява, какви претенции да имаш, наказанието трябва да е осъзната вина", коментира Киселова извън залата.

Прокурор Людмила Николова настоя делото да продължи, като аргументите ѝ бяха, че по кой текст от НК е извършено престъплението, е въпрос по същество, който трябва да се реши с присъдата.

Съдия Колева прие, че не се касае за цялостно възпроизвеждане на труда на Наталия Киселова, а са използвани само абзаци, като са правени отделни компилации.

"Касае се не за липса на престъпление, а за престъпление, което се преследва с тъжба на пострадалия", реши накрая съдия Колева и прекрати делото. Това определение не е окончателно и прокуратурата би могла да го протестира.

От плагиат до сътрудник в НС

Прокуратурата твърди в обвинението си, че за времето от 27 май 2015 г. до 30 август 2021 г. като автор на книгата "Компетенцията на Народното събрание" (2015 г.) Илиев възпроизвел, чрез издателство "Нова Звезда 2000" ЕООД, и разпространил книгата в обем от 698 страници, в тираж от 70 броя, която съдържа общо 293 абзаца от Дисертация на тема "Парламентарен контрол" (2007 г.) с автор Наталия Киселова.

През 2021 г. Етичната комисия на Софийския университет заключи, че Илиев е плагиатствал при написването на книгата си за компетенциите на Народното събрание през 2015 г. На 1 октомври 2021 г. Илиев обяви, че напуска университета, но ще продължи да работи за Отечеството по други начини.

Казусът с плагиатството на Илиев бе разгледан и от Софийския адвокатски съвет. Той прие, че медийните публикация за констатираното от Етичната комисия на СУ плагиатство на Петър Илиев не дават основание за самосезиране и образуване на дисциплинарно производство срещу него. Софийската адвокатска колегия мотивира отказа си да се занимае със случая и с това, че е изтекла давността - "изтичането на период от около 6 години от публикуване на книгата изключва възможността за провеждане на дисциплинарното преследване срещу адв. Илиев, което осуетява и възможността да се извърши проверка за това, дали поведението му съставлява нарушение на Закона за адвокатурата или Етичния кодекс на адвоката", гласеше отговорът на адвокатурата.

Илиев в момента е и нещатен сътрудник в парламента. Той помага на на председателя на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов. В регистъра е отбелязано, че Илиев сътрудничи на Йорданов по "конституционни и правни въпроси".