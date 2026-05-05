Взривът край колата на Гешев трета година остава мистерия

Разследването, по което работи ръководената от Сарафов НСлС, продължава да стои на трупчета

05 Май 2026
БГНЕС
3 години след взрива край колата на тогавашния главен прокурор Иван Гешев разследването на инцидента е все така на трупчета - поредният паметник на безсилието на държавното обвинение.

"Очакват се материали от друг орган за решаване на преписката", се казва в деловодната система на прокуратурата. Последният изходящ документ е "постановление/писмо за даване указания по разследването/връщане/", а като адресат е посочена Националната следствена служба. Последната промяна в записа е от 24 април.

Взривът край колата на Гешев на 1 май 2023 г. отключи поредица от събития по върховете на държавното обвинение, която в крайна сметка завърши с освобождаването му от длъжността главен прокурор на 12 юни 2023 г. Постът временно беше зает от заместника му Борислав Сарафов, който в дните покрай отстраняването на Гешев стана един от най-яростните му критици.

Сарафов беше и единствен кандидат в процедурата за титуляр, която обаче беше прекратена през януари м.г., след като парламентът прие промени в закона, регламентиращи, че съвет с изтекъл мандат, каквато е настоящата ситуация, не може да избира главен прокурор. Промените обаче регламентираха също, че Сарафов може да остане и.ф. само 6 месеца, броени от 21 януари м.г., когато влязоха в сила. Той обаче отказа да се оттегли и въпреки произнасяния на Върховния касационен съд, на Конституционния съд и на редица експерти, стоя като нелегитимен главен прокурор до 22 април т.г. - след изборите, когато от Прогресивна България му поставиха ултиматум да се оттегли. Той обаче се върна като директор на националното следствие, което би трябвало да работи по делото за взрива.

За това разследване през декември 2023 г. стана ясно, че е готова експертизата, правена от 6 вещи лица, които са изследвали 23 обекта и са провели и експериментални взривове. Заключението им е, че експлозията е на бризантно взривно вещество нитропента в самоделно взривно устройство, което се задейства по електрически способ. Вещите лица обаче не са отговорили дали този взрив е бил предназначен да убива. Затова беше назначена и допълнителна експертиза за пораженията, които е можело да нанесе такова устройство. Изобщо не е ясно дали тя е приключена. "Работи се по всяка една възможна версия. Не е изключена и версията инсценировка. Другите са опит за убийство и сплашване на Гешев, за да напусне поста си", посочиха от прокуратурата тогава.

Гешев пък настоява бившият премиер и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде разпитан по разследването за взрива, защото смята, че е свързан с него. Бившият главен прокурор неведнъж обяви, че не разчита на българските служби за сигурност и се съмнява, че по делото се работи обективно. Разчитал само на това, че по делото работят Европол и ФБР.

По информация на "Сега" Гешев е дал показания. Разпитани са и охранителите му от НСО, преминаващи граждани в близост до местопроизшествието, близки и познати на бившия главен прокурор, както и други свидетели.

След като приключи разследването, материалите трябва да му се предявят и той има право по закон да направи искания, бележки и възражения.

Иван Гешев

