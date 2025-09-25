Адвокати скочиха срещу регистрирането на Иван Гешев като техен колега

Адвокати скочиха срещу вписването на бившия главен прокурор като адвокат в Перник. Гешев, който беше предсрочно освободен от поста си за уронване престижа на съдебната власт, е успял да се впише в Адвокатската колегия в Перник, разкри вчера адвокат Методи Лалов. В регистъра Гешев е посочил адреси на кантора както в Перник, така и в София.

Днес с позиция по темата излезе Адвокатския съвет в Пловдив, с която се разграничават от решението на колегите си да впишат Гешев. Според тях решението на пернишката колегия има отражение върху авторитета на цялата адвокатура и нейния обществен облик като един от гарантите на правовата държава, "поради което не можем да останем безмълвен свидетел на случилото се".

В позицията се припомня, че по закон кандидатът за адвокат трябва да има нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия. "Ако едно лице не може да заема длъжността главен прокурор поради уронване на престижа на съдебната власт, трудно би могло да се приеме, че притежава нравствените и професионални качества, необходими за упражняване на адвокатската професия", се казва още в позицията. Ако се приеме обратното - продължават адвокатите, би означавало адвокатурата да се превърне в "последен пристан" за лица, чието поведение е подронило доверието в съдебната система. В момента вписани адвокати са редица бивши представители на съдебната власт. В това число и издирваният бивш следовател Петьо Петров - Еврото (регистриран във Видин), бившата шефка на Софийския градски съд Владимира Янева (регистрирана в Пазарджик), някогашният градски прокурор Николай Кокинов (регистриран в София), бившата административна съдийка Венета Марковска, която не успя да стане конституционен съдия (регистрирана в Кюстендил).

Пловдивската колегия смята, че като главен прокурор Гешев много пъти е изразявал противоконституционни позиции за разделението на властите, омаловажавал е ролята на адвоката в наказателния процес, отправял е персонални нападки срещу отделни адвокати и е правил изказвания, които съдържат внушения, подкопаващи доверието в правосъдието и адвокатурата. Пловдивчани призовават Контролния съвет към Адвокатска колегия - Перник да оспори взетото решение пред Висшия адвокатски съвет в защита на престижа и единството на адвокатурата.

Макар и като прокурор Гешев не веднъж да демонстрира неприязън към адвокатското съсловие, веднага след уволнението си опита да се впише в адвокатурата. През 2023 г. той пусна молба до Адвокатската колегия в Кюстендил.

B cвoe cтaнoвищe дo Aдвoĸaтcĸa ĸoлeгия - Kюcтeндил и Bисшия адвокатски съвет тогава Обединение на свободните адвокати (ОСА) нaпoмниха, чe бившият глaвeн пpoĸypop e ocвoбoдeн oт пocтa зa ypoнвaнe пpecтижa нa cъдeбнaтa влacт. Πoд cepиoзeн въпpoc e и пpoфecиoнaлнaтa мy пoдгoтoвĸa, a дpyг въпpoc e, чe в cвoи пyблични изĸaзвaния Гeшeв идeнтифициpaшe aдвoĸaтитe c тexнитe ĸлиeнти и пpaвeшe внyшeния, чe "тe" ca ocнoвнa пpичинa зa пpoĸypopcĸитe тpyднocти в бopбaтa c пpecтъпнocттa и ĸopyпциятa, coчеха oт OCA. И настояваха, че е крайно време адвокатската професия "дa не бъдe пpиcтaн зa cĸaндaлнo пoтънaли в cъдeбнaтa влacт гeмии".

Според Закона за адвокатурата едно от условията някой да стане адвокат е да "притежава необходимите нравствени и професионални качества за упражняване на адвокатската професия". Законът регламентира още, че не може да бъде адвокат някой, който е освободен от длъжност съдия, прокурор или следовател при условията на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията (точно на това основание беше освободен Гешев), ако не са изтекли две години от датата на освобождаване от длъжност.

За Гешев тези 2 години изтекоха в средата на юни. Според адвокатския регистър той е вписан на 23 септември.

През 2020 г., докато Гешев оглавяваше държавното обвинение, се разбра, че е приет за докторант в Правно-историческия факултет на Югозападния университет. Научният ръководител на Гешев - деканът на факултета доц. Николай Марин, потвърди тогава пред "Сега", че Гешев е негов докторант. Гешев е завършил право в Школата на МВР в Симеоново. По време на кампанията му за главен прокурор едно от десетките писма в негова подкрепа беше от ректора на ЮЗУ. Няма публична информация дали Гешев вече е защитил докторантурата си. В адвокатския регистър е отбелязано само, че има висше образование.

Гешев е докторант в катедра "Международно право и международни отношения". Нито той, нито научният му ръководител разкриват подробности на каква тема е докторантурата, кога и как е бил приет, какви документи, удостоверяващи интересите и постиженията в научната област е представил и т.н.