Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро

На втора инстанция той печели делото за 20 заплати обезщетение

Днес, 10:29
БГНЕС
Иван Гешев

Бившият главен прокурор Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро за прослужените му години в съдебната власт, които му бяха отказани след освобождаването му от поста на върха на прокуратурата. Това съобщи "Лекс", като цитира решението на Софийския градски съд, който се занима с казуса като втора инстанция.

Първоначално Софийският районен съд отхвърли иска на Гешев, като прие, че освобождаването му като главен прокурор се равнява на дисциплинарно уволнение и затова не му се полага обезщетението от 20 заплати при напускане на системата. Градският съд обаче отменя това решение.

Искът на Гешев е за 251 468 лева, тъй като заплата на му като главен прокурор през 2023 г. е била 12 573,40 лв.

Градският съд обяснява, че статусът на главния прокурор и председателите на двете върховни съдилища след края на мандата им се определя от това дали са били магистрати преди това. Ако не са били, те губят статута на магистрати заедно с поста си. В противен случай могат да бъдат възстановени в системата.

Гешев имаше заявление, че не иска да бъде възстановен на работа в прокуратурата. Затова и СГС приема, че той не е магистрат от указа на президента за освобождаването му като главен прокурор.

В решението се заявява ясно, че освободен от системата поради уронване на престижа ѝ председател на върховен съд или главен прокурор не остава автоматично в системата като редови магистрат, а това трябва да бъде преценено от съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

Съдът обаче смята, че дисциплинарното освобождаване на главния прокурор повече се доближава до наказанието освобождаване от шефска длъжност в системата, а не до уволнение. И тъй като в крайна сметка той сам е напуснал системата, има право да получи 20 заплати, прави извод градският съд, и осъжда прокуратурата да му ги плати.

Финалната дума по казуса с обезщетението на бившия главен прокурор ще е на Върховния касационен съд.

САГАТА

На 12 юни 2023 г. ВСС гласува за уволнението на Иван Гешев като главен прокурор за нарушения на етичния кодекс. Три дни по-късно президентът Румен Радев подписа указа за освобождаването му. После, на 16 юни, той подаде молба до Прокурорската колегия на ВСС да бъде възстановен като прокурор във Върховната касационна прокуратура. На 19 юни преди обяд Иван Гешев депозира ново заявление във ВСС, в което каза, че не желае вече да работи като прокурор. Същия ден Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заявлението, с което Гешев отказва да се върне на работа в прокуратурата. Десетина дни по-късно бившият главен прокурор изпрати ново писмо в съвета, в което настоява колегията да гласува изрично подадената от него оставка. На 5 юли обаче колегията отново не излезе с нарочно решение и остави без разглеждане писмото на Иван Гешев. Беше изтъкнато, че бившият главен прокурор е оттеглил изричното си искане да бъде възстановен като върховен прокурор.

Гешев обжалва пред Върховния административен съд с аргумента, че мястото на редови прокурор му се полага и той изрично трябва да бъде освободен, след като подава оставка. ВАС обаче направи извод, че Гешев е загубил качеството си на редови прокурор през 2016 г., когато става шеф на спецпрокуратурата. После е назначен за зам. главен прокурор, а накрая и за главен прокурор - все шефски позиции. Така единственият възможен правен извод е, че след 15 юни Гешев не притежава качеството на прокурор, поради което искането му за освобождаване от длъжност при подаване на оставка е без предмет, приеха върховните съдии.

От делото в СРС стана ясно, че на 23 юни 2023 г., докато чака Прокурорската колегия да се произнесе по писмото му, с което настоява да бъде гласувана оставката му, Иван Гешев е подал молба в прокуратурата, с която иска да му бъде оформена трудовата книжка и да му бъдат изплатени 20 заплати обезщетение. Законът за съдебната власт гласи, че при освобождаване от длъжност магистрат "с повече от 10 години стаж на такава длъжност има право на парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има в органите на съдебната власт, но не повече от 20".

На 10 юли 2023 г. тогавашният и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов издава заповед, че актът за заемане на длъжността главен прокурор от Гешев бил прекратен, считано от 15 юни 2023 г. и не му се дължат никакви обезщетения.

Така през август 2023 г. Гешев подава искова молба в СРС, като претендира да получи обезщетение от 251 468 лв. с лихвите, както и още 1374 лв. обезщетение за забава.

