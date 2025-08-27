Тракийският университет ще има факултет по зелени технологии

Факултет "Дигитални и зелени технологии" ще бъде разкрит като основно звено в структурата на Тракийския университет - Стара Загора. Това предвижда проектопостанвление, одобрено днес на заседание на Министерския съвет.

Висшето училище мотивира новия факултет с острата нуждата от специалисти по информационни технологии и специалисти по зелени технологии в контекста на глобалната политика за дигитализация на бизнеса и въвеждането на чисти технологии, както и с големия интерес на студенти към обучение в направленията информатика и компютърни науки и енергетика. Според тях новото звено ще позволи структурно да се обособи и обобщи натрупаният потенциал и постигнатите до момента резултати в учебната и научноизследователската работа ъв въпросните направления. Проектът за откриване на основното звено е получил положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация през май т.г.

Предвижда се първоначално във факултета да се провежда обучение в редовна и задочна форма за степените бакалавър и магистър в няколко действащи и нови специалности от направленията информатика и компютърни науки и енергетика - сред тях са софтуерно инженерство, информационни технологии, киберсигурност и електронно управление, устойчива и зелена енергетика, топлоенергийни и екологични технологии и системи, умни и зелени енергийни системи и енергопреобразуващи технологии и системи.

Планирано е новият факултет да има три катедри - софтуерно инженерство, киберсигурност и зелени технологии - с преподавателски състав на основен трудов договор във висшето училище от 22-ма души. Хабилитираните преподаватели ще провеждат не по-малко от 75 на сто от лекционните курсове по учебни планове на отделните специалности.