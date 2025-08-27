Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тракийският университет ще има факултет по зелени технологии

В него ще се учи софтуерно инженерство, киберсигурност и електронно управление, устойчива и зелена енергетика и др.

Днес, 14:44
Новият факултет на Тракийския университет ще има три катедри - софтуерно инженерство, киберсигурност и зелени технологии.
БНР
Новият факултет на Тракийския университет ще има три катедри - софтуерно инженерство, киберсигурност и зелени технологии.

Факултет "Дигитални и зелени технологии" ще бъде разкрит като основно звено в структурата на Тракийския университет - Стара Загора. Това предвижда проектопостанвление, одобрено днес на заседание на Министерския съвет.

Висшето училище мотивира новия факултет с острата нуждата от специалисти по информационни технологии и специалисти по зелени технологии в контекста на глобалната политика за дигитализация на бизнеса и въвеждането на чисти технологии, както и с големия интерес на студенти към обучение в направленията информатика и компютърни науки и енергетика. Според тях новото звено ще позволи структурно да се обособи и обобщи натрупаният потенциал и постигнатите до момента резултати в учебната и научноизследователската работа ъв въпросните направления. Проектът за откриване на основното звено е получил положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация през май т.г.

Предвижда се първоначално във факултета да се провежда обучение в редовна и задочна форма за степените бакалавър и магистър в няколко действащи и нови специалности от направленията информатика и компютърни науки и енергетика - сред тях са софтуерно инженерство, информационни технологии, киберсигурност и електронно управление, устойчива и зелена енергетика, топлоенергийни и екологични технологии и системи, умни и зелени енергийни системи и енергопреобразуващи технологии и системи. 

Планирано е новият факултет да има три катедри - софтуерно инженерство, киберсигурност и зелени технологии - с преподавателски състав на основен трудов договор във висшето училище от 22-ма души. Хабилитираните преподаватели ще провеждат не по-малко от 75 на сто от лекционните курсове по учебни планове на отделните специалности.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

факултет, Тракийски университет, зелени технологии

Още новини по темата

Проф. Мирослав Карабалиев е новият ректор на Тракийския университет

10 Юли 2025

Министър назначи служебен ректор на Тракийския университет
03 Юни 2025

Тракийският университет изненадващо избира нов ректор
31 Май 2025

МОН изненандващо прекрати проверка за плагиатство в Тракийския университет

02 Апр. 2025

МОН проверява ректора на Тракийския университет за плагиатство
28 Септ. 2024

Съдът отказа да се занимава с избора на Петър Илиев за доцент
17 Юни 2024

Тракийският университет отваря нов институт
25 Септ. 2023

Ректори намериха вратичка за по-дълги мандати
18 Май 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар