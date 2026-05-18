Новият ректор на СУ е доцент, а не професор

Доц. д-р Първан Първанов е назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за срок до избиране на нов ректор, но за не повече от шест месеца. Това става ясно от заповед на министъра на образованието проф. Георги Вълчев от 15 май 2026 г.

Доц. Първан Първанов е заместник-ректор по администрация и информационни дейности в Софийския университет. Той е бил и два мандата декан на Факултета по математика и информатика на СУ.

Заповедта е издадена на основание чл. 10, ал. 2, т. 6 от Закона за висшето образование (ЗВО) във връзка с предсрочно прекратяване на мандата на ректора по негово желание. Той предвижда временно изпълняващият длъжността ректор да изпълнява всички правомощия и задължения на ректор на висшето училище. Той се задължава също така да продължи изпълнението на Политиката за развитие на Софийския университет, утвърдена през 2023 г. и изменена през 2025 г.

Според Правилника за дейността на СУ ректор на Алма матер може да бъде професор, който към деня на избора има не по-малко от 10 години трудов стаж по основно трудово правоотношение с Университета на пълно работно време и чиято възраст към датата на избора позволява да изпълни поне половината от законоустановения мандат до навършване на 65-годишна възраст. В случая Първан Първанов е доцент.