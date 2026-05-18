Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Новият ректор на СУ е доцент, а не професор

Това е нарушение на правилата на висшето училище

Днес, 08:38
Доц. Първан Първанов
Фейсбук
Доц. Първан Първанов

Доц. д-р Първан Първанов е назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за срок до избиране на нов ректор, но за не повече от шест месеца. Това става ясно от заповед на министъра на образованието проф. Георги Вълчев от 15 май 2026 г.

Доц. Първан Първанов е заместник-ректор по администрация и информационни дейности в Софийския университет. Той е бил и два мандата декан на Факултета по математика и информатика на СУ.

Заповедта е издадена на основание чл. 10, ал. 2, т. 6 от Закона за висшето образование (ЗВО) във връзка с предсрочно прекратяване на мандата на ректора по негово желание. Той предвижда временно изпълняващият длъжността ректор да изпълнява всички правомощия и задължения на ректор на висшето училище. Той се задължава също така да продължи изпълнението на Политиката за развитие на Софийския университет, утвърдена през 2023 г. и изменена през 2025 г.

Според Правилника за дейността на СУ ректор на Алма матер може да бъде професор, който към деня на избора има не по-малко от 10 години трудов стаж по основно трудово правоотношение с Университета на пълно работно време и чиято възраст към датата на избора позволява да изпълни поне половината от законоустановения мандат до навършване на 65-годишна възраст. В случая Първан Първанов е доцент.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Софийски университет, ректор

Още новини по темата

СУ открива Институт по геопространствени изследвания

14 Апр. 2026

Университетско ценообразуване: От 107 евро до 5800 евро за година учене
30 Март 2026

Ректорът на СУ освободи декана на Медицинския факултет

26 Март 2026

Нередности поставят на карта обучението по медицина в СУ
23 Март 2026

МОН назначи временен ректор на Минногеоложкия университет
24 Ноем. 2025

Местата за физика в СУ са запълнени за първи път от 10 г.

31 Окт. 2025

СУ откри център за изследване на аутизма
07 Окт. 2025

Цветът на римското право се събра в България
12 Септ. 2025

СУ намали таксите за платено обучение
27 Юли 2025

За шеста година правото е най-желаната специалност в СУ
11 Юли 2025

Проф. Мирослав Карабалиев е новият ректор на Тракийския университет

10 Юли 2025

Единствено СУ е класиран сред най-добри университети в света
22 Юни 2025

Собствeникът на радио "КласикА" се закани да съди СУ

19 Юни 2025

И висшистите могат да нанесат вреда, ако не са с добра подготовка
19 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса