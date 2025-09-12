Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Цветът на римското право се събра в България

Днес, 10:25
Близо 100 научни доклада по римско право ще бъдат изнесени на започналата снощи международна конференция в СУ.
Илияна Кирилова
Близо 100 научни доклада по римско право ще бъдат изнесени на започналата снощи международна конференция в СУ.

Най-добрите учени в областта на римското право се събраха на международна конференция „IUS & LEX“ по случай годишнината на Балканската асоциация по римско право и римска правна традиция „Societas pro iure romano“. Домакин на форума е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, а в дискусиите участват прависти от университети в Италия, Франция, Испания, Швейцария, Полша, Сърбия, Румъния, Северна Македония, Румъния, Хърватска и др.

Това е още една демонстрация на нестихващия интерес към римското право, върху което се изгражда модерното европейско право и действащите в Европа и света правни системи. Домакинството на конференцията е още едно признание за многогодишните усилия на проф. Малинка Новкиришка-Стоянова за развитието на науката за римското право не само в България, но и в Европа, коментират организаторите.

Официалното откриване на конференцията бе снощи с лекции на проф. Антонио Фернандес от Кралска академия по юриспруденция и законодателство, Испания, проф. д-р Габор Хамза от Унгарската академия на науките и съдиите от Конституционния съд проф. Янаки Стоилов и Невин Фети.

В сесиите на 12 и 13 септември ще бъдат изнесени близо сто научни доклада. Сред докладчиците са бившият премиер на Северна Македония проф. Владо Бучковски, проф. Малинка Новкиришка, проф. Франческо Фазолино, проф. Федерика Де Юлис, проф. Бронислав Ситек и др.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Софийски университет

Още новини по темата

СУ намали таксите за платено обучение
27 Юли 2025

За шеста година правото е най-желаната специалност в СУ
11 Юли 2025

Единствено СУ е класиран сред най-добри университети в света
22 Юни 2025

Собствeникът на радио "КласикА" се закани да съди СУ

19 Юни 2025

И висшистите могат да нанесат вреда, ако не са с добра подготовка
19 Май 2025

СУ кани днес кандидат-студенти на обиколка
09 Март 2025

Софийският университет откри тържествено новата академична година
01 Окт. 2024

Софийският университет обяви допълнителен прием
23 Авг. 2024

Преподаватели дават на прокурор звено на СУ
29 Юли 2024

За пета година правото е най-желаната специалност в СУ
11 Юли 2024

"Яйцето" в СУ вече е модерен изследователски център
16 Апр. 2024

СУ запазва място сред най-добрите университети в света
11 Апр. 2024

Търсят се между 80 и 100 млн. лв. за цялостен ремонт на СУ
04 Апр. 2024

Бомбени заплахи срещу СУ, Съдебната палата и летището са от Русия
28 Март 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар