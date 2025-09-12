Цветът на римското право се събра в България

Илияна Кирилова Близо 100 научни доклада по римско право ще бъдат изнесени на започналата снощи международна конференция в СУ.

Най-добрите учени в областта на римското право се събраха на международна конференция „IUS & LEX“ по случай годишнината на Балканската асоциация по римско право и римска правна традиция „Societas pro iure romano“. Домакин на форума е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, а в дискусиите участват прависти от университети в Италия, Франция, Испания, Швейцария, Полша, Сърбия, Румъния, Северна Македония, Румъния, Хърватска и др.

Това е още една демонстрация на нестихващия интерес към римското право, върху което се изгражда модерното европейско право и действащите в Европа и света правни системи. Домакинството на конференцията е още едно признание за многогодишните усилия на проф. Малинка Новкиришка-Стоянова за развитието на науката за римското право не само в България, но и в Европа, коментират организаторите.

Официалното откриване на конференцията бе снощи с лекции на проф. Антонио Фернандес от Кралска академия по юриспруденция и законодателство, Испания, проф. д-р Габор Хамза от Унгарската академия на науките и съдиите от Конституционния съд проф. Янаки Стоилов и Невин Фети.

В сесиите на 12 и 13 септември ще бъдат изнесени близо сто научни доклада. Сред докладчиците са бившият премиер на Северна Македония проф. Владо Бучковски, проф. Малинка Новкиришка, проф. Франческо Фазолино, проф. Федерика Де Юлис, проф. Бронислав Ситек и др.