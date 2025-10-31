Медия без
Местата за физика в СУ са запълнени за първи път от 10 г.

Повече студенти има и в инженерните специалности

31 Окт. 2025Обновена
Местата за физици в СУ са запълнени, посочи ректорът на СУ проф. Георги Вълчев.
СУ
Идват първи добри новини за изпълнението на план-приема за 2025/26 г. в университетите. Мерките на държавата за стимулиране на приема в определени специалности изглежда дават резултат, тъй като е налице увеличаване на студентите в особено нужни за икономиката направления - като физика, инженерни науки, медицински сестри и др. Това съобщи просветният министър Красимир Вълчев на среща в парламента с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, с ректора на Софийския университет проф. Георги Вълчев и синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ.  

"През тази академична година в Алма Матер са се записали повече български студенти, отколкото са записаните за обучение българи в Нидерландия, Германия и Великобритания", съобщи образователният министър. цитиран от БНР. По думите му все повече студенти остават в България, и то отличници, като последните данни сочат ръст още и в инженерните, и техническите специалности, а приемът за медицински сестри се е увеличил с 36%.

"Трябва ни много повече от 36%, но всичко е благодарение на това, че освободихме от такси и максимално стимулирахме. Имаме увеличение на студентите в инженерните специалности, не само компютърни системи, но и машинно инженерство, общо инженерство, транспорт, природо-математическите професионални направления, които стимулираме и с допълнителни стипендии, и с освобождаване от такси", посочи той. 

Ректорът на СУ пък разказа, че за първи път в специалност "Физика“ се е запълнил приемът. "Изцяло. За първа година 184 бройки, това не се е случвало от 10 години", потвърди проф. Георги Вълчев.

Посочените данни са само от СУ, но те са знак, че мерките за освобождаване от такси и даване на допълнителни стипендии работят. Те са и показателни за посоката, в която следва да се действа. 

Припомняме, че за академичната 2025/26 г. държавата отпусна по-малко места за право и педагогика, но повече за инженерни науки. Повече места бяха дадени за студенти в общо инженерство, химически науки и машинно инженерство, които в най-голяма степен обезпечават индустрията. По-нисък пък бе приемът в направленията психология, право и икономика. За пръв път имаше намаление и на местата за компютърна и комуникационна техника, тъй като там последните години приемът е бил доста увеличаван, както и за местата по педагогика, тъй като вече нямаме липса на учители като цяло, а недостиг на преподаватели по определени дисциплини. Затова бяха увеличени бройките за "педагогика на обучението по", и по-конкретно за педагогика на обучението по математика, химия, физика, информационни технологии или комбинацията между тях.

 

 

 

 

