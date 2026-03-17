Нередности поставят на карта обучението по медицина в СУ

Нарушения без последици, избори без легитимност и институции без реакция - след години на бездействие и неглижиране, положението в Медицинския факултет на Софийския университет вече достига критична точка. Въпреки констатираните нередности и препоръки за нови избори, отговорните органи продължават да отлагат решенията, оставяйки казуса да се задълбочава. Под въпрос вече е не само законността на управлението му, но и акредитацията и имиджа на българското медицинско образование по света.

Тлеещи горещи картофи

Драмите с Медицинския факултет на СУ се точат от години. През лятото на 2023 г. за негов декан бе избран проф. Любомир Спасов, който малко преди това бе уволнен от болница "Лозенец" след разкрития за извършвани незаконни трансплантации. След сигнал на преподаватели и просветното министерство откри нарушения при избора му, заради което тогавашният министър Галин Цоков препоръча провеждане на нови избори. Такива не само че не състояха, но и факултетът продължи над 2 г. да се ръководи фактически от избрания тогава декан, без засечените нередности да бъдат преустановени, очевидно без МОН да проследи какво се случва и без някой да отговори как въпросният факултет въобще е управляван досега?

Съвсем не е изненадващо, че сега нещата се повтарят като дежа вю. На Общо събрание на Медицинския факултет през ноември 20025 г. за декан е избрана доц. Десислава Лазарова, смятана за близка до проф. Спасов - отново на фона на сигнали за нарушения. И отново, както преди 3 г., Контролният съвет на СУ - органът, призван да контролира законността на изборите на ръководни органи, е обявил през февруари т.г. вотът за декан за незаконосъобразен, препоръчвайки провеждането на нов. Новото в случая е, че в момента регулираната специалност "Медицина" в СУ е в процедура за получаване на програмна акредитация пред Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Т.е., залогът действително е голям. Действията на институциите към момента обаче не дават големи надежди за справедливо развитие.

На изчакване

В отговор на въпроси на "Сега" от СУ заявиха категорично, че "дейностите на Медицинския факултет и обучението по медицина са законосъобразни". Не е ясно как това твърдение се съчетава с признанието от СУ, че Контролният съвет действително е установил нередности. "Контролният съвет е приел становище, че не приема за законосъобразно Общото събрание на Медицинския факултет на 24.11.2025 г., не приема за законосъобразни проведените избори за органи на Медицинския факултет и препоръчва да бъде проведено ново Общо събрание", казват оттам. И добавят, че предстои среща на ректорското ръководство с Контролния съвет и ръководството на Медицинския факултет, на която да бъдат уточнени предстоящите процедури. "Когато ректорското ръководство вземе окончателно решение, ще бъдете уведомени", уверяват от СУ, отклонявайки на практика отговора на въпроса ще назначи ли ректора на СУ проф. Георги Вълчев служебен декан, който да проведе нови избори, каквато компетентност му дава законът за висше образование. Според него той "назначава за срок до 3 месеца на незаети изборни длъжности временно изпълняващи длъжностите". "След като Контролният съвет е касирал изборите, мястото на декана е свободно, защото няма проведен законен избор", обясняват юристи. Според тях ректорът би следвало и незабавно да прекрати допълнителното споразумение към трудовия договор, което по принцип сключва с деканите при встъпването им в длъжност.

Не по-ясна информация дава и МОН, което очевидно е запознато с казуса, но не вижда какво да предприеме по него. От ведомството съобщават, че при тях е постъпил сигнал от двама доценти относно изборите за декан на Медицинския факултет, обявени за незаконосъобразни от Контролния съвет. "Министърът на образованието има правомощия по закона за висшето образование да назначава само временно изпълняващ длъжността ректор. Само ректорът назначава за срок до три месеца на незаети изборни длъжности временно изпълняващи длъжностите. Деканът се освобождава по негово желание или може да бъде отзован преди изтичане на мандата с решение на органа, който го е избрал, прието с мнозинство повече от 50% от списъчния му състав", цитират оттам законовите възможности. И се позовават на академичната автономия, която, по думите им, включва "академични свободи, академично самоуправление и неприкосновеност на територията на висшето училище". "Израз на академично самоуправление е и принципът на изборност и мандатност на всички органи за управление. В този смисъл МОН не може да препоръча назначаване на служебен декан", отговарят от служения екип на министър Сергей Игнатов.

Оттам обаче явно не са се сетили, че законът за висше образование казва изрично, че министърът на образованието упражнява контрол върху висшите училища по спазването на закона, "като за извършените проверки в едномесечен срок се съставя констативен протокол с препоръки и срок за отстраняване на допуснатите закононарушения". Защо не е извършена проверка от МОН при толкова значим казус, не е ясно. Оправданието е, че срещу решенията на Общото събрание на Медицинския факултет е подадена жалба до Административен съд София-град. Съдът е прекратил делото с определение, което е обжалвано пред Върховния административен съд и все още не е приключило с влязъл в сила съдебен акт. "Доколкото е налице висящо съдебно дело, просветният министър не може да упражни контролни правомощия", казват от МОН.

Според юристи обаче това оправдание не издържа, тъй като че още 2023 г. при обявяването за незаконосъобразен на първия избор за декан, има приключило съдебно производство по жалба на преподавател, като актът на съда е влязъл в сила, но въпреки това ведомството не е предприело никакви действия. "Понастоящем мотивите на съда, с които не допуска въобще до разглеждане жалбата за настоящия избор включват повторение на становището, че избор на декан и факултетен съвет въобще не са актове, по които е допустим съдебен контрол, т.е. единственото решение в тази посока е това на Контролния съвет на университета. МОН би следвало отлично да знае това обстоятелство, доколкото има редица сигнали за необходимост от промяна на текста от закона, който допуска съдебно произнасяне по отношение единствено на актове на ректора, Общото събрание и Академичния съвет, но не и по отношение на актове на органите на управление на факултетите", коментира експерт.

Какво става с акредитацията?

Положението изглежда още по-забатачено, ако се надникне в кухнята на специалността "Медицина" в СУ. В края на м.г. "Дневник" изнесе фрапиращи данни, позовавайки се на 40-страничен доклад, базиран на проверка на Агенцията през юни 2025 г. и обсъден в Постоянната комисия на НАОА по здравеопазване и спорт. Детайлите в него са стряскащи: според декларираното от Медицинския факултет лекциите, водени от доценти и професори на основен трудов договор към университета, са 71%. Според проверяващите от НАОА обаче те са 30.27%, при положение, че законът изисква този дял да е най-малко 70 на сто. Част от катедрите - 7 на брой - не отговарят на изискванията на закона, т.е. академичният им състав е под минимума от 7 членове. "Основополагащи профилни дисциплини като "Анатомия", "Акушер-гинекология", "Анестезиология", "Педиатрия" и др. - не са обезпечени с достатъчно хабилитирани преподаватели или такива няма, което освен че прави неефективно обучението, гарантира и абсолютна невъзможност за осигуряване на процедурите за заемане на академични длъжности", заключават проверяващите, според които като цяло обучението по медицина в СУ се извършва в разрез със закона.

От НАОА заявиха пред "Сега", че процедурата по акредитация на специалността медицина е открита на 3 април 2025 г и обхваща периода 2018 - 2024 г. като срокът за приключването й е 12 месеца, т.е. към края на месец април 2026 г. "Докато процедурата за програмна акредитация е активна, НАОА не следва да оповестява информация или коментари по нея", казват оттам и добавят, че към висшето училище ще бъдат формулирани препоръки, след като излезе решението на Акредитационния съвет. Оттам уверяват и че след приключване на процедурата докладът на постоянната комисия по здравеопазване и спорт ще бъде публикуван на интернет страницата им, както изисква законът, и където обществото ще може да се запознае с всички факти и констатации по него.

Тест за пред света

Познавайки българските реалности, е твърде възможно специалността медицина в СУ все пак да получи акредитация - такава не се дава, само ако има оценка под 4.00 по един или няколко от 10-те проверявани стандарта. Все пак, ако Акредитационният съвет излезе с решение да отнеме акредитацията, обучението и приемът на студенти по медицина ще продължи. СУ ще получи 12 месеца, през които трябва да отстрани нарушенията и да следва препоръките на НАОА. Само ако това не стане, СУ ще трябва да закрие обучението по тази специалност. В този случай не е ясно какво се случва с вече приетите студенти. Дотогава обаче има доста вода да изтече. Нюанс в казуса дава и фактът, че в момента самата Агенция по акредитация е в процедура по международна акредитация от WFME (Световна федерация за медицинско образование), именно в областта на обучението по медицина в България, като от оценката зависи разширяването на признаването на дипломите на завършилите медици у нас, вкл. и в САЩ и Канада. Как се акредитира звено, което от години функционира с незаконосъобразно избран декан? Отговорът на този парлив въпрос ще е лакмус не само за професионализма и безкомпромисността на експертите ни по оценяване, не само на образа на НАОА в чужбина, но и репутацията на българското обучение по медицина по света.