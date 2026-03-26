Ректорът на СУ освободи декана на Медицинския факултет

Ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев ще прекрати договора на новоизбрания декан на Медицинския факултет доц. д-р Десислава Лазарова заради нарушения при избора му. На негово място ще бъде назначен служебен декан. Това става ясно от съобщение на СУ.

Ректорът е провел срещи с Контролния съвет и ръководството на Медицинския факултет, на които са били обсъдени предстоящите процедури във връзка със становището на Контролния съвет. Както "Сега" писа, той не приема за законосъобразни Общото събрание на Медицинския факултет на 24 ноември м.г. и проведените тогава избори за органи на Медицинския факултет като структурно звено на Софийския университет и препоръчва да бъде проведено ново Общо събрание.

На заседание на Академичния съвет на СУ на 26 март 2026 г. по предложение на проф. Георги Вълчев е било гласувано решение за няколко мерки, произтичащи от становището на Контролния съвет. Едната е обявяване за незаконосъобразно Общото събрание на Медицинския факултет, вкл. и избора за декан, както и възлагане на ректора да назначи временно изпълняващ длъжността декан на Медицинския факултет и да свика заседание на Общо събрание на Медицинския факултет.

"Съгласно решението на Академичния съвет на СУ ректорът прекрати договора на доц. д-р Десислава Лазарова като декан на Медицинския факултет и договорите на проф. Любомир Спасов и на проф. Геновева Златева като заместник-декани на Медицинския факултет", пише в позицията на Университета. В следващите дни ректорът ще издаде заповед, с която ще назначи служебен декан и ще насрочи дата за провеждане на ново Общо събрание на Медицинския факултет.

Служебният декан и председателят на Общото събрание проф. Геновева Златева ще трябва в срок от един месец да уточнят списъчния състав в съответствие с препоръката на Контролния съвет и да подготвят новото общо събрание на Медицинския факултет, на което да бъдат избрани нови органи за управление на факултета.

Относно специалността „Медицина“ в Медицинския факултет на Софийския университет, която от април 2025 г. е в процедура по акредитация, от СУ добавят, че получат и се запознаят с акредитационния доклад на Националната агенция за оценяване и акредитация, ще предприемат всички необходими действия за отстраняване на констатирани нередности и изпълнение на направени препоръки. По информация на "Дневник" НАОА е установила редица нередности като с недостатъчен брой хабилитирани преподаватели, водещ до неефективно обучение на студентите, структуриране на катедрите в разрез със закона, липса на минимална научна дейност по профилни дисциплини и частична невъзможност за провеждане на конкурси за доценти и професори.