МОН назначи временен ректор на Минногеоложкия университет

Намерението на подалия оставка проф. Копрев е да се кандидатира пак за поста

Днес, 15:31
Проф. Копрев подаде оставка като ректор 2 г. преждевременно, за да има право да се кандидатира за следващ мандат.
Силвия Георгиева
Проф. Копрев подаде оставка като ректор 2 г. преждевременно, за да има право да се кандидатира за следващ мандат.

Министерството на образованието назначи временен ректор на Минногеоложкия университет, съобщи "Дневник". Това е доц. Борис Вълчев, който наследява на поста подалия оставка проф. Ивайло Копрев. Информацията потвърдиха пред "Сега" и от екипа на МОН.

Проф. Копрев е обявил на 17 ноември публично във фейсбук профила си, че подава оставка с един аргумент - иска да продължи да развива университета с ускорени темпове, за което му трябва дълъг управленски хоризонт. "Ще се кандидатирам за нов мандат с ясното съзнание, че мога да допринеса МГУ да продължи да се развива по този начин", заявява той и посочва как се е развило висшето училище, откакто той е на поста. От 2019 г. до сега приемът на студенти е скочил двойно - от 285 на 556 души, дефицитът от 946 хил. лв. е стопен до 0 лв., наличните финансови средства от близо 200 хил. лв. са увеличени на 4.8 млн. лв., а заплатите на доцентите са повишени от 820 лв. на 3250 лв.

"Всичките тези резултати са постигнати само за 3 г., защото загубихме две години в борба с пандемията от „Ковид“ и една година в борба срещу обединяването на университетите в България. Междувременно са извършени множество проверки от държавните институции и резултатът винаги е един и същи - няма установени нарушения на правила и процедури", казва още проф. Копрев, добавяйки, че с екипа му са укрепили авторитета на МГУ, разширили са сътрудничеството с бизнеса и държавата, създали са условия за развитие на всички преподаватели и служители в университета. Бившият вече ректор очертава и бъдещите предизвикателства пред висшето училище - засилена работа с държавата по отношение търсене, проучване и добив на критични и стратегически суровини, откриване на нов филиал в Бургас, прием на чуждестранни студенти от Казахстан, Турция, Австрия, Италия и Германия, както и още по-силна връзка с минния бизнес.

Според закона за висше образование ректорите имат право максимум на два последователни 4-годишни мандата. В случая мандатът на проф. Копрев изтича през 2027 г. Идеята му очевидно е да се кандидатира за трети път, защото няма да е изкарал два пълни мандата.  

От МОН обясниха, че след като проф. Копрев е съобщил за оставката си, оттам са го уведомили, че следва Общото събрание да вземе решение за освобождаването му от заеманата длъжност. След като това е станало, от МОН са назначили служебен ректор с цел създаване на необходимите условия за функциониране на висшето училище и организиране и провеждане на избор на нов ректор.

"По закон, при предсрочно прекратяване на мандата на ректора, Общото събрание трябва да проведе частичен избор в срок до 2 месеца за нов ректор, който да довърши мандата. Законът дава възможност на напусналия поста ректор да се кандидатира за нов пълен мандат. Това обаче може да се случи само ако Общото събрание отново го избере след завършване на текущия мандат", обясняват от МОН. В настоящия случай това означава, че проф. Копрев може да се кандидатира отново чак след 2 години. "Нормативният текст е залегнал в Закона за висшето образование от повече от 10 г., като вероятната логика на законодателя е била уважаване на академичната автономия, като се дава възможност на университетите сами да преценят дали да гласуват отново доверие на ректор, който не е довършил изцяло управленския си мандат", посочват от МОН.

 

 

