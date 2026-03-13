Училища у нас ще си имат дигитални лидери

В български училища ще бъдат сформирани екипи от "дигитални лидери". Това ще са учители или други специалисти, които ще са водещи в работата с информационни технологии и изготвянето на иновативни уроци, и ще оказват подкрепа и на останалите преподаватели. Изграждането на такива екипи е част от дейностите по международния проект "Подкрепа за дигиталната трансформация на училищата в България и Словакия чрез екипни подходи", чието официално начало бе обявено от зам.-министъра на образованието и науката акад. Николай Витанов, съобщават от министерството на образованието и науката.

Инициативата се финансира от ЕС чрез Инструмента за техническа помощ (TSI) и се изпълнява от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в сътрудничество с Генералната дирекция "Подкрепа на структурните реформи" (SG REFORM) на Европейската комисия.

"През последните години България направи решителни стъпки към модернизация - чрез проекта за Дигитална раница и мащабното изграждане на STEM центрове в цялата страна по Националния план за възстановяване и устойчивост. Но днес трябва да си признаем една истина: инфраструктурата е само скелетът, а дигиталното лидерство е сърцето на трансформацията", каза акад. Николай Витанов. Той отбеляза, че изкуственият интелект навлиза масово в ежедневието на нашите ученици извън училище, често преди да е бил интегриран в класните стаи, а това поставя пред образователната система нови задачи.

Съвместният проект на България и Словакия е насочен към ефективната координация на информационните и комуникационните технологии на училищно ниво. Основната цел е преминаването от индивидуални усилия към структурирани, екипни подходи, посочват от МОН. Това включва както квалификация на екипи от дигитални лидери в училищата, така и разработване на практични насоки, устойчив модел на финансиране и подходяща законодателна рамка за ролята на ИКТ координаторите. Проектът ще насърчи и взаимодействието между образователните системи на България и Словакия.