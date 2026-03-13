Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Училища у нас ще си имат дигитални лидери

Те ще се сформират по проект за дигитална трансформация между България и Словения

Днес, 09:18
Проф. Николай Витанов обявява старта на новия дигитален проект между България и Словения.
МОН
Проф. Николай Витанов обявява старта на новия дигитален проект между България и Словения.

В български училища ще бъдат сформирани екипи от "дигитални лидери". Това ще са учители или други специалисти, които ще са водещи в работата с информационни технологии и изготвянето на иновативни уроци, и ще оказват подкрепа и на останалите преподаватели. Изграждането на такива екипи е част от дейностите по международния проект "Подкрепа за дигиталната трансформация на училищата в България и Словакия чрез екипни подходи", чието официално начало бе обявено от зам.-министъра на образованието и науката акад. Николай Витанов, съобщават от министерството на образованието и науката.

Инициативата се финансира от ЕС чрез Инструмента за техническа помощ (TSI) и се изпълнява от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в сътрудничество с Генералната дирекция "Подкрепа на структурните реформи" (SG REFORM) на Европейската комисия.

"През последните години България направи решителни стъпки към модернизация - чрез проекта за Дигитална раница и мащабното изграждане на STEM центрове в цялата страна по Националния план за възстановяване и устойчивост. Но днес трябва да си признаем една истина: инфраструктурата е само скелетът, а дигиталното лидерство е сърцето на трансформацията", каза акад. Николай Витанов. Той отбеляза, че изкуственият интелект навлиза масово в ежедневието на нашите ученици извън училище, често преди да е бил интегриран в класните стаи, а това поставя пред образователната система нови задачи.

Съвместният проект на България и Словакия е насочен към ефективната координация на информационните и комуникационните технологии на училищно ниво. Основната цел е преминаването от индивидуални усилия към структурирани, екипни подходи, посочват от МОН. Това включва както квалификация на екипи от дигитални лидери в училищата, така и разработване на практични насоки, устойчив модел на финансиране и подходяща законодателна рамка за ролята на ИКТ координаторите. Проектът ще насърчи и взаимодействието между образователните системи на България и Словакия.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

училища, дигитални лидери

Още новини по темата

Нова идея: училищните салони да отворят врати за спортни клубове
04 Март 2026

500 ресурсни кабинета са оборудвани по проекти на МОН
11 Февр. 2026

Образованието натисна газта и удари спирачки
19 Яну. 2026

Забраната на мобилните телефони в клас се отлага за януари
03 Ноем. 2025

Качество в училище всякакво тука забравете
13 Окт. 2025

Дни преди крайния срок цари хаос със здравните карти на учениците
24 Септ. 2025

МОН най-накрая предложи как да се измерва качеството в образованието
04 Септ. 2025

Училища от двойкаджии - как е възможно това?
25 Авг. 2025

В 202 училища средният успех на матурата е под тройка
16 Авг. 2025

За 82 училища няма нито един желаещ за директор
07 Авг. 2025

Още 42 училища в София минават на едносменен режим
06 Авг. 2025

МС отпусна 23 млн. лв. ремонт и строеж на детски градини и училища
21 Май 2025

110 университетски преподаватели оспориха новия предмет "Добродетели"
14 Май 2025

Най-малките училища ще получат допълнителни пари за уязвими деца
07 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?