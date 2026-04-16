С по €2 млн. волейбол и борба са №1 по държавна субсидия

БГНЕС През 2025 г. волейболът постигна огромни успехи, върхът на които бе сребърният медал на мъжкия отбор от световното първенство

За първи път волейболът излиза в челото на касацията за най-щедро финансираните от държавата спортове, като е практически наравно с неизменния лидер - борбата. Същевременно в Топ 10 по субсидии има само една промяна - там вече е джудото, за сметка на вдигането на тежести.

Това показват данните, публикувани от министерството на младежта и спорта за средствата по трите основни програми за подпомагане на федерациите за 2026 г. Общата сума е 27 349 550 евро, което е по-малко от парите за 2025 г., обявени миналия август - тогава те бяха 57 735 412 лв. (€29 519 647). Но пък година по-рано пари получиха 63 федерации, сега са 60.

Както и през 2025 г., отсъства шахматът (заради неразбориите между организациите, спорещи за правото да администрират древната игра). От миналогодишния списък прави впечатление липсата на две федерации с проблеми: по вдигане на тежести (БФВТ е раздирана от скандали и още не е подала документи в ММС) и по кикбокс и муай-тай (там се стигна до открита конфронтация и протести). Затова пък се завръщат хандбал и тенис (те през 2025-а получиха финансирането си по-късно през годината), влизат също кърлинг и кудо.

ММС отпуска отново най-много средства по програмата за олимпийска подготовка (ОП) - €15 170 540, по която пари има за 16 спорта - с един повече от миналата година. За "Спорт за високи постижения" (СВП) парите са €7 721 500 за 44 федерации, а за "Кадрово осигуряване" (КО) са одобрени €4 457 510 за 55 федерации (5 от всички 60 не получават пари за заплати на национални треньори - голф, кърлинг, мотоциклетизъм, чирлидинг и савате).

Финансирането на всички одобрени спортове по отделните програми, може да се види ТУК . Но прави впечатление, че

субсидията на повечето федерации е леко завишена.

Волейболът, който постигна грандиозни успехи през миналата година на практика се изравнява с борбата по най-щедро държавно финансиране. БФВ е одобрена помощ в размер на €2 013 500 (1 789 000 за олимпийска подготовка и 224 500 за кадрово осигуряване). Това е 1/4 от обявения от президента на федерацията Любомир Ганев общ бюджет от 8 млн. евро, т.е. 75% от парите на волейбола за тази година са от спонсори и други дейности.

Неизменният №1 - борбата, остава начело, макар и само с 300 евро повече - €2 013 800 (1 585 000 за ОП + 428 800 за КО). Това са и единствените два спорта с по над 2 млн. евро държавно подпомагане.

С позиция назад минава художествената гимнастика, която бе втора миналата година. Сега централата с президент Илиана Раева ще се радва на държавни €1 761 500 (1 303 000 за ОП + 458 500 за КО).

Прави впечатление, че през 2025-а имаше 18 федерации с общо финансиране над 1 млн. лв. (последна в това отношение бе тази по кънки с 1 450 000 лв.). За 2026 г. ММС вече отпуска по над 1 млн. лв. (€512 000) на 20 спорта - 16-те по програмата за олимпийска подготовка плюс 4 по "Спорт за високи постижения" (ски, биатлон, баскетбол и кънки).

В Топ 10 по субсидии единственият нов член спрямо 2025 г. е джудото, което замества изпадналата в проблеми и изправена пред фалит федерация по щанги.

Ето и най-щедро субсидираните спортове за 2026 г.: