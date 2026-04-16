С по €2 млн. волейбол и борба са №1 по държавна субсидия

Спортното министерство отпусна над 27 млн. евро на общо 60 федерации

16 Апр. 2026
През 2025 г. волейболът постигна огромни успехи, върхът на които бе сребърният медал на мъжкия отбор от световното първенство
През 2025 г. волейболът постигна огромни успехи, върхът на които бе сребърният медал на мъжкия отбор от световното първенство

За първи път волейболът излиза в челото на касацията за най-щедро финансираните от държавата спортове, като е практически наравно с неизменния лидер - борбата. Същевременно в Топ 10 по субсидии има само една промяна - там вече е джудото, за сметка на вдигането на тежести.

Това показват данните, публикувани от министерството на младежта и спорта за средствата по трите основни програми за подпомагане на федерациите за 2026 г. Общата сума е 27 349 550 евро, което е по-малко от парите за 2025 г., обявени миналия август - тогава те бяха 57 735 412 лв. (€29 519 647). Но пък година по-рано пари получиха 63 федерации, сега са 60.

Както и през 2025 г., отсъства шахматът (заради неразбориите между организациите, спорещи за правото да администрират древната игра). От миналогодишния списък прави впечатление липсата на две федерации с проблеми: по вдигане на тежести (БФВТ е раздирана от скандали и още не е подала документи в ММС) и по кикбокс и муай-тай (там се стигна до открита конфронтация и протести). Затова пък се завръщат хандбал и тенис (те през 2025-а получиха финансирането си по-късно през годината), влизат също кърлинг и кудо.

ММС отпуска отново най-много средства по програмата за олимпийска подготовка (ОП) - €15 170 540, по която пари има за 16 спорта - с един повече от миналата година. За "Спорт за високи постижения" (СВП) парите са  €7 721 500 за 44 федерации, а за "Кадрово осигуряване" (КО) са одобрени €4 457 510 за 55 федерации (5 от всички 60 не получават пари за заплати на национални треньори - голф, кърлинг, мотоциклетизъм, чирлидинг и савате).

Финансирането на всички одобрени спортове по отделните програми, може да се види ТУК. Но прави впечатление, че

 

субсидията на повечето федерации е леко завишена.

Волейболът, който постигна грандиозни успехи през миналата година на практика се изравнява с борбата по най-щедро държавно финансиране. БФВ е одобрена помощ в размер на €2 013 500 (1 789 000 за олимпийска подготовка и 224 500 за кадрово осигуряване). Това е 1/4 от обявения от президента на федерацията Любомир Ганев общ бюджет от 8 млн. евро, т.е. 75% от парите на волейбола за тази година са от спонсори и други дейности.

Неизменният №1 - борбата, остава начело, макар и само с 300 евро повече - €2 013 800 (1 585 000 за ОП + 428 800 за КО). Това са и единствените два спорта с по над 2 млн. евро държавно подпомагане.

С позиция назад минава художествената гимнастика, която бе втора миналата година. Сега централата с президент Илиана Раева ще се радва на държавни €1 761 500 (1 303 000 за ОП + 458 500 за КО).

Прави впечатление, че през 2025-а имаше 18 федерации с общо финансиране над 1 млн. лв. (последна в това отношение бе тази по кънки с 1 450 000 лв.). За 2026 г. ММС вече отпуска по над 1 млн. лв. (€512 000) на 20 спорта - 16-те по програмата за олимпийска подготовка плюс 4 по "Спорт за високи постижения" (ски, биатлон, баскетбол и кънки).

В Топ 10 по субсидии единственият нов член спрямо 2025 г. е джудото, което замества изпадналата в проблеми и изправена пред фалит федерация по щанги.

Ето и най-щедро субсидираните спортове за 2026 г.:                        

 

ФЕДЕРАЦИЯ

ОП

СВП

КО

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

  1.

Борба

  €1 585 000

  ----  

   €428 800

   €2 013 800

  2.

Волейбол

€1 789 000

----

€224 500

€2 013 500

  3.

Худ.гимнастика 

€1 303 000

----

€458 500

€1 761 500

  4.

Бокс

€1 365 540

----

€211 000

€1 576 540

  5.

Ски

----

   €1 227 000

€200 300

€1 527 300

  6.

Лека атлетика

€1 227 000

----

€224 700

€1 451 700

  7.

Плувни спортове   

€1 022 000

----

€214 700

€1 236 700

  8.

Биатлон

----

€1 022 600

€206 300

€1 228 300

  9.

Стрелба

€997 000

----

€199 400

€1 196 400

10. 

Джудо

€920 000

----

149 400

€1 069 400

 

