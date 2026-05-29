България е лидер на Евро 2026 по художествена гимнастика

БФХГ/Анна Недкова Стилияна Николова изпълнява атрактивен елемент от съчетанието си с бухалки по време на квалификациите от Евро 2026 в зала "Конгресна" във Варна.

България е начело в отборната надпревара на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Двете ни индивидуални представителки пък се класираха за седем от осем възможни финала на отделните уреди след квалификациите в зала "Конгресна" на ДКС.

Стилияна Николова се нареди на трето място със сбор от 87,200 т., а Ева Брезалиева е седма с 84,800 в подреждането за финала в индивидуалния многобой. За него се класират първите 20 гимнастички, като се сумират трите най-високи оценки от четирите им съчетания.

Първа е олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 87,300 т., следвана от София Рафаели (Италия) с 87,300.

Евро 2026 се провежда по изцяло нов формат, според който във финала на многобоя гимнастичките от Топ 20 ще играят съчетания с обръч и топка, а след това най-добрите 10 от тях ще намерят място в т. нар. суперфинал и само те ще играят с бухалки и с лента. Останалите ще приключат участието си след първата фаза. Абсолютната европейска шампионка ще бъде определена от десетката в суперфинала, като ще се вземат предвид и четирите оценки на всяка гимнастичка.

На финалите в неделя Николова ще играе на всичките четири уреда, а Брезалиева - на обръч, топка и лента. Стилияна се класира в Топ 8 на обръч с четвърти резултат (29,100), а Брезалиева - с осма оценка (28,450). На топка Николова е с първи резултат (28,300), а Брезалиева е с четвърти (27,950). На бухалки оценката на Николова също е най-високата (29,800), а само 50 хилядни разделиха Брезалиева от участие на финала - 28,400. На лента Стилияна влезе с пета оценка (28,150), а Ева - със седма (27,700).

В отборната надпревара България е водач във временното класиране с 227,850 т., пред тимовете на Италия (224,350) и Израел (221,300). В крайното подреждане тук ще бъдат сумирани резултатите на индивидуалните гимнастички плюс тези от двете изигравания на ансамбъла в квалификациите. На базата на този общ сбор ще бъде определен отборният европейски шампион.

Евро 2026 е и квалификация за световното първенство. Първите 12 отбора във Варна ще имат право да участват в шампионата на планетата във Франкфурт (12-16 август) с пълни състави, а останалите държави - с по една гимнастичка.

В събота европейското продължава от 10:00 ч. с финала на многобоя при жените, а от 15:00 ч. започват ансамблите.