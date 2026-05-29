Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България е лидер на Евро 2026 по художествена гимнастика

Стилияна Николова и Ева Брезалиева се класираха за 7 от 8 възможни финала във Варна

Днес, 20:35
Стилияна Николова изпълнява атрактивен елемент от съчетанието си с бухалки по време на квалификациите от Евро 2026 в зала "Конгресна" във Варна.
БФХГ/Анна Недкова
Стилияна Николова изпълнява атрактивен елемент от съчетанието си с бухалки по време на квалификациите от Евро 2026 в зала "Конгресна" във Варна.

България е начело в отборната надпревара на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Двете ни индивидуални представителки пък се класираха за седем от осем възможни финала на отделните уреди след квалификациите в зала "Конгресна" на ДКС.

Стилияна Николова се нареди на трето място със сбор от 87,200 т., а Ева Брезалиева е седма с 84,800 в подреждането за финала в индивидуалния многобой. За него се класират първите 20 гимнастички, като се сумират трите най-високи оценки от четирите им съчетания.

Първа е олимпийската и световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 87,300 т., следвана от София Рафаели (Италия) с 87,300.

Евро 2026 се провежда по изцяло нов формат, според който във финала на многобоя гимнастичките от Топ 20 ще играят съчетания с обръч и топка, а след това най-добрите 10 от тях ще намерят място в т. нар. суперфинал и само те ще играят с бухалки и с лента. Останалите ще приключат участието си след първата фаза. Абсолютната европейска шампионка ще бъде определена от десетката в суперфинала, като ще се вземат предвид и четирите оценки на всяка гимнастичка.

На финалите в неделя Николова ще играе на всичките четири уреда, а Брезалиева - на обръч, топка и лента. Стилияна се класира в Топ 8 на обръч с четвърти резултат (29,100), а Брезалиева - с осма оценка (28,450). На топка Николова е с първи резултат (28,300), а Брезалиева е с четвърти (27,950). На бухалки оценката на Николова също е най-високата (29,800), а само 50 хилядни разделиха Брезалиева от участие на финала - 28,400. На лента Стилияна влезе с пета оценка (28,150), а Ева - със седма (27,700).

В отборната надпревара България е водач във временното класиране с 227,850 т., пред тимовете на Италия (224,350) и Израел (221,300). В крайното подреждане тук ще бъдат сумирани резултатите на индивидуалните гимнастички плюс тези от двете изигравания на ансамбъла в квалификациите. На базата на този общ сбор ще бъде определен отборният европейски шампион.

Евро 2026 е и квалификация за световното първенство. Първите 12 отбора във Варна ще имат право да участват в шампионата на планетата във Франкфурт (12-16 август) с пълни състави, а останалите държави - с по една гимнастичка.

В събота европейското продължава от 10:00 ч. с финала на многобоя при жените, а от 15:00 ч. започват ансамблите.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

художествена гимнастика, Стилияна Николова, Ева Брезалиева

Още новини по темата

Отново българска треньорка е наказана за насилие над гимнастичка
21 Апр. 2026

Стилияна Николова и ансамбълът спечелиха още медали за Световната купа
19 Апр. 2026

Стилияна Николова геройски стигна до бронз в Баку
18 Апр. 2026

Брезалиева наруши украинската хегемония в София
30 Март 2026

Стилияна Николова стана втора в многобоя за Световната купа в София
29 Март 2026

Ансамбълът ни е отстъпил назад, но не е отчаян
25 Септ. 2025

Световна шампионка бе върната в ансамбъла след нов ремонт на състава
17 Септ. 2025

Стилияна Николова донесе всички медали за България в Рио
24 Авг. 2025

Ансамбълът се провали на второ поредно световно първенство
24 Авг. 2025

Стилияна Николова стана световна вицешампионка
23 Авг. 2025

Стилияна Николова влезе с трета оценка в многобоя на световното
22 Авг. 2025

Стилияна Николова се движи втора на световното първенство
21 Авг. 2025

Стилияна Николова събра пълен комплект медали за Световната купа
20 Юли 2025

Грешки лишиха Стилияна Николова от медал за Световната купа
19 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса