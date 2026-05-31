Датчанин спечели "Джирото" и влезе в клуба на легендите

ЕПА/БГНЕС Победата в предпоследния етап - 200 км от Кремона дел Фриули до Пианкавало, подпечата на практика триумфа на Йонас Вингегор в "Джиро д`Италия"

Йонас Вингегор е новата легенда на колоезденето. В ерата, в която словенецът Тадей Погачар печели почти всяко състезание, в което участва, 29-годишният датчанин завоюва Тройната корона - най-ценното постижение на многоетапните надпревари.

Още при първото си участие в "Джиро д`Италия" Вингегор се наложи безапелационно над конкуренцията, подпомаган и от отбора си "Висма" и след общо 5 етапни победи триумфира в последната от мейджър обиколките, която липсваше във визитката му.

Да, Йонас не блесна с нищо в първите три отсечки на българска територия, но се развихри още в първия голям планински етап - седмия от Формия до Блокхаус. Последваха победи и в 9-ия (хълмист), 14-ия (планински) - тогава за първи път облече и розовата фланелка на лидер, 16-ия (планински) и във вчерашния предпоследен 20-и - отново планински, в който направи атака по последния баир и на практика си подпечата влизането в най-престижния колоездачен клуб.

Днешният последен етап - 131 км из улиците на Рим, бе протоколен и само узакони величието на Вингегор. Той финишира с основната група, в която със спринт първото място изкопчи италианецът Джонатан Милан ("Лидл Трек"), но това с нищо не промени крайното подреждане, защото след общо 21 дни и 3469 км по пътищата на България и Италия Йонас приключи с 5:22 мин. аванс пред подгласника си - австриеца Феликс Гал ("Декатлон"), и с 6:25 пред третия - австралиеца Джей Хиндли ("Ред Бул").

Датчанинът стана едва осмия колоездач, спечелил "Джиро д`Италия", "Тур дьо Франс" (2022, 2023) и Обиколката на Испания - "Вуелта" (2025). За последно Тройната корона грабна роденият в Найроби (Кения) британец Крис Фрум през 2018-а, когато също си бе оставил за последна цел "Джирото".

За сравнение - почти непобедимият в последните 6 години Тадей Погачар, все още не е триумфирал във "Вуелтата", където през 2019-а бе №1, но в класацията на младежите. Иначе словенецът има 4 победи в "Тур дьо Франс" (2020, 2021, 2024, 2025) и една в "Джиро д`Италия" (2024).

Ето и списъка с колосите, носители на Тройната корона:

>> Жак Анкетил (Фр) - първият, през 1963 г.: "Тур дьо Франс" (1957, 1961, 1962, 1963, 1964), "Джиро д'Италия" (1960, 1964), "Вуелта" (1963);

>> Филиче Джимонди (Ит) - най-младият, едва на 25 г.: " Тур дьо Франс" (1965), "Джиро д'Италия" (1967, 1969, 1976), "Вуелта" (1968);

>> Еди Меркс (Бел) - с рекордните общо 11 победи: "Тур дьо Франс" (1969, 1970, 1971, 1972, 1974), " Джиро д'Италия" (1968, 1970, 1972, 1973, 1974), "Вуелта" (1973);

>> Бернар Ино (Фр) - единственият печелил всяка поне два пъти: " Тур дьо Франс" (1978, 1979, 1981, 1982, 1985), " Джиро д'Италия" (1980, 1982, 1985), " Вуелта" (1978, 1983);

>> Алберто Контадор (Исп) - най-бързо постигната Тройна корона, само за 14 месеца: "Тур дьо Франс" (2007, 2009), "Джиро д'Италия" (2008, 2015), " Вуелта" (2008, 2012, 2014);

>> Винченцо Нибали (Ит): " Тур дьо Франс" (2014), " Джиро д'Италия" (2013, 2016), " Вуелта" (2010);

>> Крис Фрум (Вбр): "Тур дьо Франс" (2013, 2015, 2016, 2017), " Джиро д'Италия" (2018), "Вуелта" (2011, 2017);

>> Йонас Вингегор (Дан): "Тур дьо Франс" (2022, 2023), " Джиро д'Италия" (2026), "Вуелта" (2025).