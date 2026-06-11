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Йордан Йовчев напусна "Национална спортна база"

Вместо него в Съвета на директорите влиза приятелят му и шеф на федерацията по гимнастика Красимир Дунев

Днес, 08:39
Красимир Дунев и Йордан Йовчев - на основаването на Асоциацията на българските спортни федерации през декември 2024 г.
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Красимир Дунев и Йордан Йовчев - на основаването на Асоциацията на българските спортни федерации през декември 2024 г.

Четирикратният олимпийски медалист по гимнастика Йордан Йовчев напусна Съвета на директорите на "Национална спортна база" ЕАД (НСБ), което стопанисва най-големите спортни имоти на България. Шефският пост обаче остава "в сферата" на гимнастиката, защото на него е назначен добрият приятел на Йовчев и бивш негов съотборник в националния отбор Красимир Дунев.

Преди няколко дни, по време на първата пресконференция на спортния министър Енчо Керязов, "Сега" го попита счита ли за уместно присъствието на Йовчев, който вече е депутат от "Прогресивна България", в управителния орган на НСБ. Керязов отговори, че славният гимнастик вече е подал заявление за напускане и вероятно заради технологичното време това не е отразено в регистрите.

От 10 юни смяната вече е заявена в Търговския регистър. 53-годишният Йовчев напуска, а наборът му и негов съгражданин от Пловдив заема мястото. Заповедта на Керязов е от 27 май, а задължителните декларации и документи, които Дунев трябва да подаде, са от 8 юни.

Самият Дунев, както и Йордан Йовчев, продължават да са в ръководството на федерацията по гимнастика. Йовчев все още е генерален секретар. Сребърният медалист на висилка от Атланта 1996 пък е президент, което означава, че най-вероятно ще трябва да напусне (поне формално) този пост.

При чистката, която служебният спортен министър Димитър Илиев направи в началото на април в трите държавни дружества, стопанисващи спортни имоти, постовете си запазиха само трима - Пламен Манолов и Йордан Йовчев (НСБ), както и Сашко Везенков ("Сердика спортни имоти" ЕАД). В "Академика 2011" ЕАД бяха сменени всички.

Преди няколко дни, когато изнасяше данни за загубите на трите дружества, на въпрос дали е наясно, че Пламен Манолов е почти несменяем шеф на НСБ от 2014 г., и че само под негово ръководство е натрупана обща загуба от 33 млн. лв., министър Керязов обяви, че първо ще провери "всички неща". Но добави, че "най-вероятно ще сменим ръководствата, не визирам конкретни имена".

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Ключови думи:

Йордан Йовчев, Енчо Керязов, Красимир Дунев, Национална спортна база

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