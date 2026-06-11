Йордан Йовчев напусна "Национална спортна база"

Четирикратният олимпийски медалист по гимнастика Йордан Йовчев напусна Съвета на директорите на "Национална спортна база" ЕАД (НСБ), което стопанисва най-големите спортни имоти на България. Шефският пост обаче остава "в сферата" на гимнастиката, защото на него е назначен добрият приятел на Йовчев и бивш негов съотборник в националния отбор Красимир Дунев.

Преди няколко дни, по време на първата пресконференция на спортния министър Енчо Керязов, "Сега" го попита счита ли за уместно присъствието на Йовчев, който вече е депутат от "Прогресивна България", в управителния орган на НСБ. Керязов отговори, че славният гимнастик вече е подал заявление за напускане и вероятно заради технологичното време това не е отразено в регистрите.

От 10 юни смяната вече е заявена в Търговския регистър. 53-годишният Йовчев напуска, а наборът му и негов съгражданин от Пловдив заема мястото. Заповедта на Керязов е от 27 май, а задължителните декларации и документи, които Дунев трябва да подаде, са от 8 юни.

Самият Дунев, както и Йордан Йовчев, продължават да са в ръководството на федерацията по гимнастика. Йовчев все още е генерален секретар. Сребърният медалист на висилка от Атланта 1996 пък е президент, което означава, че най-вероятно ще трябва да напусне (поне формално) този пост.

При чистката, която служебният спортен министър Димитър Илиев направи в началото на април в трите държавни дружества, стопанисващи спортни имоти, постовете си запазиха само трима - Пламен Манолов и Йордан Йовчев (НСБ), както и Сашко Везенков ("Сердика спортни имоти" ЕАД). В "Академика 2011" ЕАД бяха сменени всички.

Преди няколко дни, когато изнасяше данни за загубите на трите дружества, на въпрос дали е наясно, че Пламен Манолов е почти несменяем шеф на НСБ от 2014 г., и че само под негово ръководство е натрупана обща загуба от 33 млн. лв., министър Керязов обяви, че първо ще провери "всички неща". Но добави, че "най-вероятно ще сменим ръководствата, не визирам конкретни имена".