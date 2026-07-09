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Спортният министър хвърли първата топка на бейзболен мач в София

Енчо Керязов гостува на европейското първенство за деца до 12 г.

Днес, 11:46
Пред одобрителния поглед на Юрий Алкалай, спортният министър Енчо Керязов хвърля топката към кетчера на българския национален отбор до 12 г. Стефан Тренков преди мача срещу Австрия от Евро 2026 в София. Родните бейзболни таланти отстъпиха драматично с 4:5, допускайки обрат в последния 6-и ининг.
ФотоБългария
Пред одобрителния поглед на Юрий Алкалай, спортният министър Енчо Керязов хвърля топката към кетчера на българския национален отбор до 12 г. Стефан Тренков преди мача срещу Австрия от Евро 2026 в София. Родните бейзболни таланти отстъпиха драматично с 4:5, допускайки обрат в последния 6-и ининг.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов изпълни церемониалното първо хвърляне в мача между България и Австрия от Група Б на европейското първенство по бейзбол за деца до 12 г. в София. На ст. "Октомври" в Студентски град спортният министър подаде топката към кетчера на българския отбор Стефан Тренков, след което я получи като сувенир за спомен.

"Вярвам, че на терена освен бъдещи шампиони има и бъдещи посланици на Европа. Победите, постиженията и успехите са нещо временно и преходно, но уважението към съперника и приятелството са ценности, които спортът изгражда за цял живот", обърна се министър Керязов към участниците.

В турнира от 6 до 11 юли участват отборите на Австрия, Беларус, България, Литва, Полша, Русия и Украйна. Първенството е едно от най-значимите международни бейзболни събития, организирани в България през последните години. София приема континентален шампионат в категория U12 за втори път в близо 40-годишната история на българския бейзбол.

По време на гостуването си на бейзболния стадион Енчо Керязов проведе разговори с един от пионерите на американската игра у нас - Юрий Алкалай, настоящ вицепрезидент на европейската конфедерация по бейзбол и софтбол (WBSC-Европа), а също и с президента на родната федерация (БФБС) Явор Андреев. На събитието присъства и главният технически делегат на WBSC-Европа Хенк ван дер Линде.

ФотоБългария
ФотоБългария
ФотоБългария
ФотоБългария
ФотоБългария
ФотоБългария
ФотоБългария
ФотоБългария
ФотоБългария
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Ключови думи:

бейзбол, Енчо Керязов

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