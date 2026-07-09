Спортният министър хвърли първата топка на бейзболен мач в София

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов изпълни церемониалното първо хвърляне в мача между България и Австрия от Група Б на европейското първенство по бейзбол за деца до 12 г. в София. На ст. "Октомври" в Студентски град спортният министър подаде топката към кетчера на българския отбор Стефан Тренков, след което я получи като сувенир за спомен.
"Вярвам, че на терена освен бъдещи шампиони има и бъдещи посланици на Европа. Победите, постиженията и успехите са нещо временно и преходно, но уважението към съперника и приятелството са ценности, които спортът изгражда за цял живот", обърна се министър Керязов към участниците.
В турнира от 6 до 11 юли участват отборите на Австрия, Беларус, България, Литва, Полша, Русия и Украйна. Първенството е едно от най-значимите международни бейзболни събития, организирани в България през последните години. София приема континентален шампионат в категория U12 за втори път в близо 40-годишната история на българския бейзбол.
По време на гостуването си на бейзболния стадион Енчо Керязов проведе разговори с един от пионерите на американската игра у нас - Юрий Алкалай, настоящ вицепрезидент на европейската конфедерация по бейзбол и софтбол (WBSC-Европа), а също и с президента на родната федерация (БФБС) Явор Андреев. На събитието присъства и главният технически делегат на WBSC-Европа Хенк ван дер Линде.