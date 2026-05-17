Само един отбор остава без победа - "Академици"

ФотоБългария Вторият бейзмен на "Академици" Димитър Маринкев след миг ще изгори правещия закъснял плонж към базата Димитър Насъпов ("Блус"), ударил топката дълбоко в левия аутфилд, но не успял да пробяга достатъчно бързо дистанцията за двоен хит.

Само един отбор продължава да няма победа след първите три състезателни уикенда в бейзболното ни първенство този сезон. Това е най-старият клуб в България "Академици" (София), който в първите си два мача за 2026 г. трябваше да се изправи срещу съвременния доминатор "София Блус". И загуби и двата с нокаути.

След като в откриващия кръг преди три седмици паднаха с 0:15 за 6 ининга като гости, този път "студентите" се представиха по-достойно и отстъпиха с 5:15 за 8 ининга като домакини. Двубоят се игра в дъждовния и мрачен неделен следобед на ст. "Октомври" в Студентски град.

Венецуелецът Сиро Морийо изкара цял мач на възвишението за "Академици". Южноамериканският питчер даде три хоумръна - двоен на Теодор Каракашев и соло на Ян Корнелиус и Димитър Насъпов. А безброй пъти беше подведен и от защитата зад гърба си, допуснала куп грешки, подарили рънери и точки на противника.



За "Блус" хвърляха трима - започна Каракашев, а след него топката поеха Георги Георгиев и Евгений Черноземски. Шампионите от последните осем години записаха петата си поредна победа от началото на новото първенство, като все още нито един техен мач не е продължил пълните 9 ининга. Точковата им разлика вече е 67:8.

В единствения друг мач този уикенд "НСА-Лъвове" надделя над "Юнак" с 9:7 като гост. Софийското дерби в събота на ст. "Диана" в кв. "Дианабад" беше директен сблъсък за второто място във временното класиране и след успеха си тимът на Спортната академия се укрепи на него, докато "юнаците" се смъкнаха на поделена четвърта позиция.

Уикенд 3 (16-17 май)

Събота

"Юнак" - "Лъвове" 7:9

Неделя

"Академици" - "Блус" 5:15 (8 ининга)

