Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Само един отбор остава без победа - "Академици"

НСА се укрепи на второ място след третия уикенд в бейзболното първенство

Днес, 10:02
Вторият бейзмен на "Академици" Димитър Маринкев след миг ще изгори правещия закъснял плонж към базата Димитър Насъпов ("Блус"), ударил топката дълбоко в левия аутфилд, но не успял да пробяга достатъчно бързо дистанцията за двоен хит.
ФотоБългария
Вторият бейзмен на "Академици" Димитър Маринкев след миг ще изгори правещия закъснял плонж към базата Димитър Насъпов ("Блус"), ударил топката дълбоко в левия аутфилд, но не успял да пробяга достатъчно бързо дистанцията за двоен хит.

Само един отбор продължава да няма победа след първите три състезателни уикенда в бейзболното ни първенство този сезон. Това е най-старият клуб в България "Академици" (София), който в първите си два мача за 2026 г. трябваше да се изправи срещу съвременния доминатор "София Блус". И загуби и двата с нокаути.

След като в откриващия кръг преди три седмици паднаха с 0:15 за 6 ининга като гости, този път "студентите" се представиха по-достойно и отстъпиха с 5:15 за 8 ининга като домакини. Двубоят се игра в дъждовния и мрачен неделен следобед на ст. "Октомври" в Студентски град.

Венецуелецът Сиро Морийо изкара цял мач на възвишението за "Академици". Южноамериканският питчер даде три хоумръна - двоен на Теодор Каракашев и соло на Ян Корнелиус и Димитър Насъпов. А безброй пъти беше подведен и от защитата зад гърба си, допуснала куп грешки, подарили рънери и точки на противника.


Венецуелският питчер на "Академици" Сиро Морийо се представи относително стабилно на възвишението, но защитата зад гърба му допусна серия безобразни грешки. Снимка: ФотоБългария

За "Блус" хвърляха трима - започна Каракашев, а след него топката поеха Георги Георгиев и Евгений Черноземски. Шампионите от последните осем години записаха петата си поредна победа от началото на новото първенство, като все още нито един техен мач не е продължил пълните 9 ининга. Точковата им разлика вече е 67:8.

В единствения друг мач този уикенд "НСА-Лъвове" надделя над "Юнак" с 9:7 като гост. Софийското дерби в събота на ст. "Диана" в кв. "Дианабад" беше директен сблъсък за второто място във временното класиране и след успеха си тимът на Спортната академия се укрепи на него, докато "юнаците" се смъкнаха на поделена четвърта позиция.

 

Уикенд 3 (16-17 май)

Събота

"Юнак" - "Лъвове" 7:9

Неделя

"Академици" - "Блус" 5:15 (8 ининга)

 

КЛАСИРАНЕ

    Отбор П З Коеф.
 1. "Блус" 5 0 1.000
 2. "Лъвове" 3 2 .600
 3. "Койоти" 1 1 .500
 4. "Бизони" 1 2 .333
     "Юнак" 1 2 .333
 6. "Атлетик" 1 3 .250
 7. "Академици" 0 2 .000

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бейзбол, НСА-Лъвове, Юнак София, София Блус, Академици София

Още новини по темата

"Юнак" мина на парад в Дупница и влезе в Топ 3
11 Май 2026

"София Блус" потегли в бясно темпо към 10-ата
04 Май 2026

София и Дупница посрещат 37-ия сезон в бейзбола
01 Май 2026

Венецуела шокира родината на бейзбола и спечели Световната класика
18 Март 2026

"ЛА Доджърс" изтръгна титлата в МЛБ за втора поредна година
02 Ноем. 2025

"Блус" превзе и рекорда за Купата на България
01 Ноем. 2025

"София Блус" вече е №2 по доминация в бейзбола

13 Окт. 2025

НСА взе бронз в бейзбола за втора поредна година
06 Окт. 2025

"Бизони" пренесе домакинското предимство в Благоевград
29 Септ. 2025

Купа "София" остава на същия адрес: "Блус"
21 Септ. 2025

Интрига нямаше: "Блус" и "Бизони" ще излъчат шампиона
15 Септ. 2025

WBSC-Европа: България вече е стандарт за бейзбол 5
29 Юли 2025

Мексикански национал подсилва "Академици" за Европейската купа в София
23 Юли 2025

"София Блус" е недосегаемият №1 в редовния сезон
21 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса