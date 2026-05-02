Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"София Блус" потегли в бясно темпо към 10-ата

Бейзболният шампион записа два нокаута в откриващия уикенд от сезон 2026

Днес, 13:12
Най-звучните удари в мача между "Блус" и "Академици" бяха два хоумръна на Димитър Насъпов, единият от които голям шлем.
ФотоБългария
Най-звучните удари в мача между "Блус" и "Академици" бяха два хоумръна на Димитър Насъпов, единият от които голям шлем.

Новият сезон в българския бейзбол започна в същия ритъм, в който приключи 2025 г. Зададе го "София Блус", стартирал безпощадно защитата на шампионските си трофеи от последните осем години и поел уверено към общо 10-ата титла в клубната история.

В откриващия уикенд "блусарите" бяха единственият отбор, който изигра два мача. И резултатът беше два тежки нокаута за противниците.

Първо в събота столичани победиха градския си съперник "Юнак" с 12:0 за 7 ининга като гости на ст. "Диана" в кв. "Дианабад". Ден по-късно като домакини на ст. "Октомври" в Студентски град "сините" спечелиха още по-категорично друго софийско дерби - 15:0 срещу "Академици" за 6 ининга.

Първата победа на тима за 2026 г. извоюва Стефан Бешков, затворил цял мач от възвишението. Срещу него "юнаците" противопоставиха двама питчери - Илиян Драгоев започна, а Димитър Ганчев завърши срещата.

В неделя Евгений Черноземски хвърля безупречно срещу "академиците", които пък изпратиха трима на хълма - Николай Мутафчиев, Костадин Мутафчиев и Богдан Ников. Най-звучните удари за деня бяха два хоумръна на Димитър Насъпов, единият от които голям шлем.


Стартиращият питчер на "Академици" Николай Мутафичев хвърля права топка в мача срещу "Блус". Снимка: ФотоБългария

С преждевременен край приключиха още два от изиграните общо пет мача в първия състезателен уикенд на Българската бейзболна лига. Неочаквано изразителна победа постигна "Койоти" (Дупница) в регионалното дерби с "Бизони" (Благоевград) - 17:6 за 7 ининга на своя ст. "Левски" в събота.

В столичния сблъсък между "НСА-Лъвове" и "Атлетик" (София) двата тима си размениха по един домакински успех. Първо "лъвовете" биха с 11:1 за 7 ининга, а след това "атлетите" взеха реванш с 16:8 в единствения двубой от кръга, състоял се в пълния 9-иннгов формат.

 

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026

Уикенд 1 (2-3 май)

Събота

"Лъвове" - "Атлетик" 11:1 (7 ининга)
"Койоти" - "Бизони" 17:6 (7 ининга)
"Юнак" - "Блус" 0:12 (7 ининга)

Неделя

"Атлетик" - "Лъвове" 16:8
"Блус" - "Академици" 15:0 (6 ининга)

 

КЛАСИРАНЕ

    Отбор П З Коеф.
 1. "Блус" 2 0 1.000
 2. "Койоти" 1 0 1.000
 3. "Лъвове" 1 1 .500
 4. "Атлетик" 1 1 .500
 5. "Бизони" 0 1 .000
 6. "Юнак" 0 1 .000
 7. "Академици" 0 1 .000

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бейзбол, Академици София, Атлетик София, Бизони Благоевград, Койоти Дупница, НСА-Лъвове, София Блус, Юнак София

Още новини по темата

София и Дупница посрещат 37-ия сезон в бейзбола
01 Май 2026

Венецуела шокира родината на бейзбола и спечели Световната класика
18 Март 2026

"ЛА Доджърс" изтръгна титлата в МЛБ за втора поредна година
02 Ноем. 2025

"Блус" превзе и рекорда за Купата на България
01 Ноем. 2025

"София Блус" вече е №2 по доминация в бейзбола

13 Окт. 2025

НСА взе бронз в бейзбола за втора поредна година
06 Окт. 2025

"Бизони" пренесе домакинското предимство в Благоевград
29 Септ. 2025

Купа "София" остава на същия адрес: "Блус"
21 Септ. 2025

Интрига нямаше: "Блус" и "Бизони" ще излъчат шампиона
15 Септ. 2025

WBSC-Европа: България вече е стандарт за бейзбол 5
29 Юли 2025

Мексикански национал подсилва "Академици" за Европейската купа в София
23 Юли 2025

"София Блус" е недосегаемият №1 в редовния сезон
21 Юли 2025

Пионерът "Академици" е с единия крак аут от плейофите
30 Юни 2025

"Бизони" и "Юнак" се размениха в класирането
23 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа