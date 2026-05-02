"София Блус" потегли в бясно темпо към 10-ата

ФотоБългария Най-звучните удари в мача между "Блус" и "Академици" бяха два хоумръна на Димитър Насъпов, единият от които голям шлем.

Новият сезон в българския бейзбол започна в същия ритъм, в който приключи 2025 г. Зададе го "София Блус", стартирал безпощадно защитата на шампионските си трофеи от последните осем години и поел уверено към общо 10-ата титла в клубната история.

В откриващия уикенд "блусарите" бяха единственият отбор, който изигра два мача. И резултатът беше два тежки нокаута за противниците.

Първо в събота столичани победиха градския си съперник "Юнак" с 12:0 за 7 ининга като гости на ст. "Диана" в кв. "Дианабад". Ден по-късно като домакини на ст. "Октомври" в Студентски град "сините" спечелиха още по-категорично друго софийско дерби - 15:0 срещу "Академици" за 6 ининга.

Първата победа на тима за 2026 г. извоюва Стефан Бешков, затворил цял мач от възвишението. Срещу него "юнаците" противопоставиха двама питчери - Илиян Драгоев започна, а Димитър Ганчев завърши срещата.

В неделя Евгений Черноземски хвърля безупречно срещу "академиците", които пък изпратиха трима на хълма - Николай Мутафчиев, Костадин Мутафчиев и Богдан Ников. Най-звучните удари за деня бяха два хоумръна на Димитър Насъпов, единият от които голям шлем.



Стартиращият питчер на "Академици" Николай Мутафичев хвърля права топка в мача срещу "Блус". Снимка: ФотоБългария

С преждевременен край приключиха още два от изиграните общо пет мача в първия състезателен уикенд на Българската бейзболна лига. Неочаквано изразителна победа постигна "Койоти" (Дупница) в регионалното дерби с "Бизони" (Благоевград) - 17:6 за 7 ининга на своя ст. "Левски" в събота.

В столичния сблъсък между "НСА-Лъвове" и "Атлетик" (София) двата тима си размениха по един домакински успех. Първо "лъвовете" биха с 11:1 за 7 ининга, а след това "атлетите" взеха реванш с 16:8 в единствения двубой от кръга, състоял се в пълния 9-иннгов формат.

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026



Уикенд 1 (2-3 май)

Събота

"Лъвове" - "Атлетик" 11:1 (7 ининга)

"Койоти" - "Бизони" 17:6 (7 ининга)

"Юнак" - "Блус" 0:12 (7 ининга)

Неделя

"Атлетик" - "Лъвове" 16:8

"Блус" - "Академици" 15:0 (6 ининга)

КЛАСИРАНЕ