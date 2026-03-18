Венецуела шокира родината на бейзбола и спечели Световната класика

ЕПА/БГНЕС Бейзболистите от националния отбор на Венецуела развяват знамето на страната по време на церемонията по награждаване на шампиона в Световната класика 2026 на ст. "Лоун Депо Парк" в Маями.

Венецуела спечели Световната бейзболна класика (WBC) за първи път и стана четвъртият различен шампион в 20-годишната история на неофициалния шампионат на планетата. Във финала на ст. "Лоун Депо Парк" в Маями южноамериканците шокираха домакина САЩ с 3:2 и смълчаха по-голяма част от 36 190 зрители по трибуните.

За родината на бейзбола това е втора поредна горчива развръзка на единствения турнир за национални отбори, в който участват звездите от МЛБ. В предишното издание на Класиката през 2023 г. суперзвездният американски състав загуби финала срещу Япония - със същия резултат, на същия стадион в сърцето на Флорида.

И тази година "Тим USA" беше събрал под знамената цяло съзвездие играчи от Мейджър лийг, начело с капитана Аарън Джъдж и Райън Ярбро ("Ню Йорк Янкис"), Брайс Харпър и Кайл Шуарбър ("Филаделфия Филис"), Алекс Брегман ("Чиакго Къбс"), Боби Уит-младши ("Канзас Сити Роялс"), Уил Смит ("Лос Анджелис Доджърс"), Пол Скийнс ("Питсбърг Пайрътс"), Нолан Маклийн ("Ню Йорк Метс").

Срещу тях обаче се изправи вдъхновена венецуелска селекция, включваща не по-малко знаменити бейзболисти от Висшата лига: капитанът Салвадор Перес ("Канзас Сити Роялс"), Роналд Акуня-младши ("Атланта Брейвс"), Глейбер Торес ("Детройт Тайгърс"), Андрес Хименес ("Торонто Блу Джейс"), Едуардо Родригес ("Аризона Дайъмъндбекс").

В герой на финала се превърна използваният като DH инфилдер на "Синсинати Редс" Еухенио Суарес, който вкара победната точка с двоен хит в 9-ия ининг. Преди това Венецуела поведе с 2:0 след саможертвен флай на Майкел Гарсия в 3-тия и хоумрън на Уилиер Абреу в 5-ия, а Съединените щати изравниха с двоен хоумрън на Брайс Харпър в 8-ия.

Шампионската победа на питчерското възвишение заслужи риливърът Андрес Мачадо (W 1-0) изработил ининг и 1/3 в 7-ия и 8-ия, а клоузърът Даниел Паленсия (S 3) я запази с безупречна защита в 9-ия. Болезнената загуба понесе американският риливър Гарет Уитлок (L 0-1), който направи само един аут в последния ининг и пусна решаващата точка.

За венецуелците това е втори медал от Световната класика след бронза от 2009 г. Сега тимът от Латинска Америка се присъединява към шампионската компания на Япония (2006, 2009, 2023), Доминиканската република (2013) и САЩ (2017), които са другите три страни, печелили първенството.

С представянето си в WBC 2026 Венецуела си осигури и квота за олимпийския турнир на игрите в Лос Анджелис 2028, където бейзболът ще направи своето завръщане в програмата на най-големия спортен форум след Токио 2020. Олимпийска виза получи и Доминикана, чийто отбор тази година зае трето място в крайното класиране.

По регламент две места на XXXIV лятна олимпиада бяха запазени за най-добре представилите се в Класиката две нации от американския континент - изключвайки САЩ, чийто тим има гарантирано участие в ЛА 2028 като домакин. Останалите три квоти за 6-странния олимпийски турнир ще бъдат разиграни през следващите две години: две ще бъдат дадени на световното първенство във формат "Премиър 12" през 2027 г. - една на Азия и една на Европа или Океания, а последното място ще бъде попълнено от финална квалификация в началото на 2028 г.