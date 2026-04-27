София и Дупница посрещат 37-ия сезон в бейзбола

Първата топка за 2026 г. ще бъде хвърлена на ст. "Октомври" в Студентски град

Днес, 11:55
Люлката на българския бейзбол - стадион "Октомври" в Студентски град, ще бъде мястото, където ще започне и тазгодишното първенство.
ФотоБългария
Люлката на българския бейзбол - стадион "Октомври" в Студентски град, ще бъде мястото, където ще започне и тазгодишното първенство.

С два мача в София и един в Дупница ще бъде дадено началото на 37-ия сезон в бейзболното първенство на България. Участници в мъжкия шампионат и през 2026 г. ще са същите седем клуба, продължаващи да крепят традициите на американската игра у нас през последното десетилетие: столичните "Академици", "Атлетик", "Блус", "НСА-Лъвове" и "Юнак", благоевградският "Бизони" и дупнишкият "Койоти".

Честта да открият сезона ще имат "лъвовете" и "атлетите" тази събота от 11:00 ч. на ст. "Октомври" в Студентски град в София. В първия ден утре ще има и още един столичен сблъсък - между "юнаците" и "блусарите" от 15:00 ч. на ст. "Диана" в кв. "Дианабад". Третият двубой на старта ще е регионалното дерби на Югозапада между "койотите" и "бизоните" на ст. "Левски" в Дупница от 12:00 ч. В първия състезателен уикенд (2-3 май) ще има и два мача в неделя: софийските дуели "Атлетик" - "Лъвове" и "Блус" - "Академици".

Регламентът и през тази година предвижда в първата фаза седемте отбора да се срещнат всеки срещу всеки по два пъти с разменено гостуване. Първите четири тима в крайното класиране ще играят в плейофите за титлата, като на 1/2-финалите ще се изправят първият срещу четвъртия и вторият срещу третия в серии във формат "2 от 3". Шампионът ще бъде определен във финал "3 от 5".

Защитаващ титлата си за осма поредна година е "София Блус", който триумфира в първенството неизменно от 2018 г. насам. През последните осем сезона "сините" постигнаха седем требъла, печелейки и другите две отличия в бейзбола у нас - Купата на България (7 пъти) и Купа "София" (8 пъти). Столичани не взеха втория по значимост трофей единствено през 2023 г.

Ето и цялата програма на редовния сезон в националния шампионат през 2026 г.:

 

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026

Уикенд 1 (2-3 май)

Събота

11:00    "Лъвове" - "Атлетик"             "Октомври"              София
12:00    "Койоти" - "Бизони"                "Левски"                Дупница
15:00    "Юнак" - "Блус"                         "Диана"                    София

Неделя

11:00    "Атлетик" - "Лъвове"                "Диана"                   София
15:00    "Блус" - "Академици"            "Октомври"               София

Уикенд 2 (9-10 май)

Събота

11:00    "Койоти" - "Юнак"                 "Левски"                    Дупница 
15:00    "Бизони" - "Лъвове"        "Портър Фийлд"         Благоевград
15:00    "Блус"  - "Атлетик"              "Октомври"                 София

Неделя

11:00    "Атлетик" - "Блус"                "Диана"                     София
15:00    "Лъвове" - "Бизони"          "Октомври"                София

Уикенд 3 (16-17 май)

Събота

11:00    "Юнак" - "Лъвове"                "Диана"                     София

Неделя

15:00    "Академици" - "Блус"        "Октомври"                София

Уикенд 4 (23-24 май)

Събота

11:00    "Лъвове" - "Блус"                     "Октомври"                   София
15:00    "Бизони" - "Академици"       "Портър Фийлд"          Благоевград 

Неделя

11:00    "Юнак" - "Койоти"                       "Диана"                   София
15:00    "Блус" - "Лъвове"                        "Диана"                   София
15:00    "Академици" - "Бизони"         "Октомври"               София

Уикенд 5 (30-31 май)

Събота

11:00    "Койоти" - "Академици"              "Левски"                    Дупница
15:00    "Бизони" - "Блус"                    "Портър Фийлд"          Благоевград 

Неделя

11:00    "Академици" - "Койоти"        "Октомври"                      София
15:00    "Блус" - "Бизони"                     "Октомври"                      София

Уикенд 6 (6-7 юни)

Събота

11:00    "Койоти" - "Атлетик"               "Левски"                    Дупница
15:00    "Бизони" - "Юнак"            "Портър Фийлд"          Благоевград 

Неделя

11:00    "Атлетик" - "Койоти"             "Диана"                    София
15:00    "Юнак" - "Бизони"                  "Диана"                    София

Уикенд 7 (13-14 юни)

Събота

15:00    "Академици" - "Юнак"         "Октомври"               София
15:00    "Бизони" - "Атлетик"        "Портър Фийлд"          Благоевград 

Неделя

11:00    "Юнак" - "Академици"           "Диана"                  София
15:00    "Атлетик" - "Бизони"              "Диана"                  София

Уикенд 8 (20-21 юни)

Събота

11:00    "Атлетик" - "Юнак"                      "Диана"                     София
14:00    "Койоти" - "Блус"                        "Левски"                   Дупница
15:00    "Академици" - "Лъвове"         "Октомври"                 София

Неделя

10:00    "Юнак" - "Атлетик"                "Диана"                    София
15:00    "Блус" - "Койоти"                "Октомври"                София

Уикенд 9 (27-28 юни)

Събота

11:00    "Лъвове" - "Койоти"                  "Октомври"               София
15:00    "Академици" - "Атлетик"          "Октомври"               София

Неделя

15:00    "Лъвове" - "Юнак"                   "Октомври"                София
15:00    "Бизони" - "Койоти"            "Портър Фийлд"          Благоевград 

Уикенд 10 (4-5 юли)

Събота

11:00    "Атлетик" - "Академици"         "Диана"                       София
13:00    "Койоти" - "Лъвове"                "Левски"                       Дупница

Неделя

11:00    "Лъвове" - "Академици"         "Октомври"                София
15:00    "Блус" - "Юнак"                         "Октомври"                 София

 

