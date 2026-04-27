София и Дупница посрещат 37-ия сезон в бейзбола

С два мача в София и един в Дупница ще бъде дадено началото на 37-ия сезон в бейзболното първенство на България. Участници в мъжкия шампионат и през 2026 г. ще са същите седем клуба, продължаващи да крепят традициите на американската игра у нас през последното десетилетие: столичните "Академици", "Атлетик", "Блус", "НСА-Лъвове" и "Юнак", благоевградският "Бизони" и дупнишкият "Койоти".

Честта да открият сезона ще имат "лъвовете" и "атлетите" тази събота от 11:00 ч. на ст. "Октомври" в Студентски град в София. В първия ден утре ще има и още един столичен сблъсък - между "юнаците" и "блусарите" от 15:00 ч. на ст. "Диана" в кв. "Дианабад". Третият двубой на старта ще е регионалното дерби на Югозапада между "койотите" и "бизоните" на ст. "Левски" в Дупница от 12:00 ч. В първия състезателен уикенд (2-3 май) ще има и два мача в неделя: софийските дуели "Атлетик" - "Лъвове" и "Блус" - "Академици".

Регламентът и през тази година предвижда в първата фаза седемте отбора да се срещнат всеки срещу всеки по два пъти с разменено гостуване. Първите четири тима в крайното класиране ще играят в плейофите за титлата, като на 1/2-финалите ще се изправят първият срещу четвъртия и вторият срещу третия в серии във формат "2 от 3". Шампионът ще бъде определен във финал "3 от 5".

Защитаващ титлата си за осма поредна година е "София Блус", който триумфира в първенството неизменно от 2018 г. насам. През последните осем сезона "сините" постигнаха седем требъла, печелейки и другите две отличия в бейзбола у нас - Купата на България (7 пъти) и Купа "София" (8 пъти). Столичани не взеха втория по значимост трофей единствено през 2023 г.

Ето и цялата програма на редовния сезон в националния шампионат през 2026 г.:

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026



Уикенд 1 (2-3 май)

Събота

11:00 "Лъвове" - "Атлетик" "Октомври" София

12:00 "Койоти" - "Бизони" "Левски" Дупница

15:00 "Юнак" - "Блус" "Диана" София

Неделя

11:00 "Атлетик" - "Лъвове" "Диана" София

15:00 "Блус" - "Академици" "Октомври" София



Уикенд 2 (9-10 май)

Събота

11:00 "Койоти" - "Юнак" "Левски" Дупница

15:00 "Бизони" - "Лъвове" "Портър Фийлд" Благоевград

15:00 "Блус" - "Атлетик" "Октомври" София

Неделя

11:00 "Атлетик" - "Блус" "Диана" София

15:00 "Лъвове" - "Бизони" "Октомври" София



Уикенд 3 (16-17 май)

Събота

11:00 "Юнак" - "Лъвове" "Диана" София

Неделя

15:00 "Академици" - "Блус" "Октомври" София



Уикенд 4 (23-24 май)

Събота

11:00 "Лъвове" - "Блус" "Октомври" София

15:00 "Бизони" - "Академици" "Портър Фийлд" Благоевград

Неделя

11:00 "Юнак" - "Койоти" "Диана" София

15:00 "Блус" - "Лъвове" "Диана" София

15:00 "Академици" - "Бизони" "Октомври" София



Уикенд 5 (30-31 май)

Събота

11:00 "Койоти" - "Академици" "Левски" Дупница

15:00 "Бизони" - "Блус" "Портър Фийлд" Благоевград

Неделя

11:00 "Академици" - "Койоти" "Октомври" София

15:00 "Блус" - "Бизони" "Октомври" София



Уикенд 6 (6-7 юни)

Събота

11:00 "Койоти" - "Атлетик" "Левски" Дупница

15:00 "Бизони" - "Юнак" "Портър Фийлд" Благоевград

Неделя

11:00 "Атлетик" - "Койоти" "Диана" София

15:00 "Юнак" - "Бизони" "Диана" София



Уикенд 7 (13-14 юни)

Събота

15:00 "Академици" - "Юнак" "Октомври" София

15:00 "Бизони" - "Атлетик" "Портър Фийлд" Благоевград

Неделя

11:00 "Юнак" - "Академици" "Диана" София

15:00 "Атлетик" - "Бизони" "Диана" София



Уикенд 8 (20-21 юни)

Събота

11:00 "Атлетик" - "Юнак" "Диана" София

14:00 "Койоти" - "Блус" "Левски" Дупница

15:00 "Академици" - "Лъвове" "Октомври" София

Неделя

10:00 "Юнак" - "Атлетик" "Диана" София

15:00 "Блус" - "Койоти" "Октомври" София



Уикенд 9 (27-28 юни)

Събота

11:00 "Лъвове" - "Койоти" "Октомври" София

15:00 "Академици" - "Атлетик" "Октомври" София

Неделя

15:00 "Лъвове" - "Юнак" "Октомври" София

15:00 "Бизони" - "Койоти" "Портър Фийлд" Благоевград



Уикенд 10 (4-5 юли)

Събота

11:00 "Атлетик" - "Академици" "Диана" София

13:00 "Койоти" - "Лъвове" "Левски" Дупница

Неделя

11:00 "Лъвове" - "Академици" "Октомври" София

15:00 "Блус" - "Юнак" "Октомври" София