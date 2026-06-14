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"София Блус" се нареди трети в Европа

Бейзболният шампион на България претърпя първия "ноу хитър" в клубната история

Днес, 09:50
Първият бейзмен на "София Блус" Петър Груев очаква топката да пристигне в ръкавицата му дълго след като рънерът на "Волеренга" Яни Орфанидис е минал през базата в мача, превърнал се в кошмар за атаката на българския шампион.
WBSC Europe
Първият бейзмен на "София Блус" Петър Груев очаква топката да пристигне в ръкавицата му дълго след като рънерът на "Волеренга" Яни Орфанидис е минал през базата в мача, превърнал се в кошмар за атаката на българския шампион.

Бейзболният шампион на България "София Блус" зае трето място в турнира за Купата на федерацията - третата по сила континентална клубна надпревара в Европа. В словашкия град Търнава "блусарите" постигнаха две победи и две загуби и не успяха да се класират за финала, където евентуално да търсят промоция за страната ни в по-горното ниво - за Купата на конфедерацията.

Столичани надиграха домакина "Ейнджълс" (Търнава) със 7:4 и британския "Хъртс Туканс" с 15:2 в 6-инингов нокаут, но отстъпиха пред норвежкия "Волеренга" с 0:8 и пред полския "Стал" (Кутно) с 1:6. Поражението срещу скандинавците се превърна в първия "ноу хитър" в историята на нападението на софиянци, които вкараха един-единствен рънер на база - Александър Насъпов с грешка.

Играещият президент на "Блус" Стефан Бешков завърши турнира като №1 в две от индивидуалните класации в атака. Ветеранът постигна водещия среден коефициент на батиране .667 (6 от 9), както и най-високия коефициент на достигане на база - ОВР .700. Питчерът Евгений Черноземски оглави подреждането за най-много ининги на възвишението (13) и завърши пети по страйкаутове (14). Димитър Насъпов пък стана един от само трима играчи, които успяха да ударят хоумрън на ст. "Ейнджълс".

Във финала на турнира "Волеренга" разгроми "Стал" с 13:3 за 5 ининга. В това ниво на турнирите на Стария континент мачовете се играят в 7-инингов формат с нокаути след 3-тия и след 5-ия.

 

У НАС

През уикенда в българското първенство се изиграха само два от планираните по програма четири мача от редовния сезон. В столичното дерби между "Академици" и "Юнак" двата отбора си размениха по една изразителна победа като гости - 22:13 за "червените" в събота и 15:2 за 7 ининга за "студентите" в неделя.

Паралелно трябваше да се състоят и двата двубоя между "Бизони" (Благоевград) и "Атлетик" (София), но и двата бяха отложени. Нови дати ще бъдат насрочени допълнително от СТК към федерацията (БФБС).

 

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА 2026

Уикенд 7 (13-14 юни)

Събота

"Академици" - "Юнак" 13:22
"Бизони" - "Атлетик" отложен

Неделя

"Юнак" - "Академици" 2:15 (7 ининга)
"Атлетик" - "Бизони" отложен

 

КЛАСИРАНЕ

    Отбор П З Коеф.
 1. "Блус" 9 0 1.000
 2. "Койоти" 5 2 .714
 3. "Лъвове" 3 4 .429
 4. "Академици" 3 5 .375
 5. "Бизони" 3 6 .333
 6. "Атлетик" 2 4 .333
 7. "Юнак" 2 6 .250

 

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бейзбол, Купа на федерацията, София Блус, Академици София, Юнак София

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