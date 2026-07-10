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И БОК уважи бейзболното Евро 2026 в София

Председателят Весела Лечева хвърли първата топка на мача България - Русия

Днес, 07:04
Председателят на БОК Весела Лечева хвърля топката от питчерското възвишение на ст. "Октомври" пред погледа на президента на БФБС Явор Андреев (вдясно) и вицепрезидента на WBSC-Европа Юрий Алкалай.
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Председателят на БОК Весела Лечева хвърля топката от питчерското възвишение на ст. "Октомври" пред погледа на президента на БФБС Явор Андреев (вдясно) и вицепрезидента на WBSC-Европа Юрий Алкалай.

Председателят на БОК Весела Лечева гостува на европейското първенство по бейзбол за деца до 12 г. в София. В предпоследния ден от турнира на ст. "Октомври" в Студентски град тя изпълни церемониалното първо хвърляне в мача между България и Русия от груповата фаза.

"Няма нищо по-хубаво от това, че стадионът е пълен и вие може да изявите своя талант и възможности. Наслаждавайте се на играта, уважавайте съперника и нека по-добрият победи. Аз ще наблюдавам с интерес“, обърна се към участниците Лечева, признавайки, че за първи път гледа на живо бейзболен мач.

Тя похвали организаторите, които полагат усилия България не само да домакинства важни международни събития, но и да развива спорт, който не е особено популярен в страната ни, въпреки че съществува у нас от близо четири десетилетия. Нейни домакини бяха един от пионерите на българския бейзбол - Юрий Алкалай, настоящ вицепрезидент на европейската бейзболна и софтболна конфедерация (WBSC-Европа), и Явор Андреев, президент на българската федерация (БФБС). На събитието присъства и главният технически делегат на WBSC-Европа Хенк ван дер Линде.

Това беше вторият състезателен ден на Евро 2026, уважен от БОК. На откриването гостува генералният секретар Данаил Димов. В сряда пък на бейзболния стадион дойде министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

В континенталния шампионат U12 от Група Б участват отборите на Австрия, Беларус, България, Литва, Полша, Русия и Украйна.

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Ключови думи:

бейзбол, Весела Лечева

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