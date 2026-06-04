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Весела Лечева официално бе вписана за председател на БОК

След година и три месеца протакане и съдебни неразбории олимпийският комитет има легитимно ръководство

Днес, 10:00
Весела Лечева вече е съдебно вписан председател на БОК на мястото на Стефка Костадинова.
БГНЕС
Весела Лечева вече е съдебно вписан председател на БОК на мястото на Стефка Костадинова.

Почти година и три месеца след като бе избрана, Весела Лечева най-после официално бе вписана в Търговския регистър като председател на Българския олимпийски комитет (БОК). Заедно с нея са вписани и всички 21 членове на Изпълнителното бюро и на Контролния съвет, избрани от Общото събрание проведено на 19 март 2025 г.

Формалната процедура по съдебната регистрация беше приключена, след като всички 7 искови молби срещу решенията на събранието бяха отхвърлени или оттеглени. Така се слага край на съдебната сага, заформена от членове на БОК, подкрепящи бившия председател Стефка Костадинова. Самата Костадинова напусна БОК още преди парламентарните избори през април, за да стане кандидат депутат на "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски, но не успя да влезе в парламента. Генералният секретар Белчо Горанов пък напусна и стана генерален секретар на федерацията по борба.

Съдебното протакане обаче доведе до спиране на финансирането на олимпийския ни комитет както от МОК, така и от спортното министерство и доведе до тежка институционална и репутационна криза в организацията. Още през май 2025 г. МОК излезе с няколко определения, че признава единствено новоизбраното ръководство на БОК. Лечева представляваше комитета на всички събития под егидата на МОК, включително и на XXV Зимни олимпийски игри в Милано Кортина 2026.

"Тази криза продължи дълго, но новото ръководство нито за момент не спря да работи въпреки трудните обстоятелства, при които трябваше да го прави. В тези месеци получихме безпрецедентна обществена подкрепа, която беше най-големият мотив за нас да продължим да отстояваме истината, правото, феърплея. Изминалата година ни донесе и много радост, свързана с олимпийските ни герои и всички млади спортни звезди, които градят една нова България", коментира сега Лечева.

Тя обяви и първите стъпки пред новото ръководство след съдебното вписване: провеждане на заседание на Изпълнително бюро, запознаване с финансовото състояние на олимпийската централа, приемане на бюджет и програми.

"Заварваме тежка ситуация, която ще споделим първо пред членовете на нашата организация, а след това и пред цялата общественост. Ще се придържаме към принципите на открито и добро управление, заявка, с която получихме доверието на нашето спортното семейство преди една година", добави Лечева.

Във вписания нов състав на Изпълнителното бюро са всички избрани на събранието от 19 май, включително и президентът на футболния съюз Георги Иванов-Гонзо, който още в деня на избора обяви, че имал мното ангажименти в БФС и иска да се оттегли. Ето и целия състав : Весела Лечева, Георги Глушков, Володя Златев, Тодор Гергов, Явор Андреев, Иван Колев, Георги Аврамчев, Красимир Пектков, Славчо Бинев, Илия Кирилов, Илиана Раева, Радослав Янков, Мартин Миланов, Любомир Ганев, Красимир Дунев, Цеко Минев, Атанас Фурнаджиев, Румен Стоилов, Величка Христева, Евгения Раданова, Георги Иванов. Генерален секретар е Данаил Димов.

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Ключови думи:

БОК, Весела Лечева, Стефка Костадинова

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