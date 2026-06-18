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МОК започна отново да превежда пари на БОК

Първите получени средства са по програмата "Олимпийска солидарност"

Днес, 13:25
МОК и неговият президент Кърсти Ковънтри (вляво) признаха избора на Весела Лечева още миналата година, но олимпийското финансиране на БОК бе възстановено едва след официалното вписване на новия председател
МОК и неговият президент Кърсти Ковънтри (вляво) признаха избора на Весела Лечева още миналата година, но олимпийското финансиране на БОК бе възстановено едва след официалното вписване на новия председател

МОК  е възстановил финансирането на българския олимпийски комитет, което беше замразено повече от година, съобщиха от БОК.

Получените средства са по програмата „Олимпийска солидарност“ и са за вече проведени събития и дейности, за които БОК дължи пари на различни контрагенти.

Възстановяването на олимпийското финансиране стана възможно, след като Весела Лечева беше вписана съдебно като председател на БОК, а в МОК са изпратени документите, които удостоверяват това. Преди това, заради проточилата се над година съдебна сага с обжалванията на решенията на общото изборно събрание от 19 март 2025 г., МОК не превеждаше никакви средства. Същевременно международният комитет изрази пълна подкрепа и призна официално Весела Лечева като легитимен председател на БОК.

В началото на този месец, когато новото ръководство най-сетне бе вписано в Търговския регистър, Весела Лечева изнесе данни, според които по сметките на комитета няма нито едно евро, а натрупаните задължения от предишния председател Стефка Костадинова и нейния екип са за 360 000 евро.

Очаква се, освен средства по олимпийска линия, БОК да получи и държавно финансиране от спортното министерство. За 2026 г. такова няма, тъй като, заради неуредиците, комитетът нямаше как да получава държавна субсидия.

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Ключови думи:

БОК, Весела Лечева

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