Шефът на МОК награди Иван Иванов като №4 в Европа

БОК Иван Иванов и Весела Лечева (четвърти и пети от ляво на дясно) позират заедно с всички лауреати и официални гости на церемонията по връчване на наградите "Пьотр Нуровски" в Будапеща. Президентът на МОК Кърсти Ковънтри е в средата.

Българският тенисист Иван Иванов зае 4-то място в класацията за наградите "Пьотр Нуровски", оценяваща най-добрите млади спортисти в Европа. Първата позиция в XIV лятно издание беше поделена от румънката Амалия Ковалиу (фехтовка) и естонката Алика Инкери Мозер (лека атлетика), които събраха по 26,53% от вота на континенталните олимпийски комитети.

Иванов получи 14,29% от гласовете, а пред него на трето място се нареди черногорската таекуондистка Андреа Беришай с 16,33%. Британската гимнастичка Руби Евънс (12,24%) и словенската състезателка по планинско колоездене Маруша Тереза Шеркези (4,08%) допълниха подреждането.

Всички призьори бяха удостоени със статуетките си от президента на МОК Кърсти Ковънтри на галавечер в Будапеща. На церемонията присъства и председателят на БОК Весела Лечева.

"Успехът на Иван е изключителен, защото беше и единственото момче сред финалистите. Вярвам, че му предстоят още много подобни церемонии, на които той ще получава признание за своя труд и усилия“, коментира Лечева.

17-годишният Иван Иванов, който през 2025 г. спечели юношеските титли на "Уимбълдън" и US Open, е изобщо първият българин, стигнал до финалите на лятното издание на класацията. Сноубордистката Малена Замфирова е победителка за 2025 г. в класацията на зимните спортове.

"Трофеите не са най-важната част от моята история. Най-важната част е това, което научавам от всички трудни моменти. Те ме научиха, че не успехите ни определят. Болката е тази, която бележи пътя ни“, каза самият тенисист в речта си пред гостите.

Всеки от финалистите за "Пьотр Нуровски" получава и парична премия, която да вложи в своята подготовка. Стойността на финансовите награди е €15 000 за Ковалиу и Мозер, €8000 за Беришай, €5000 за Иванов и по €3000 за Евънс и Шеркези.