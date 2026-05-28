Григор Димитров и Иван Иванов отиват заедно на "Чалънджър"

ЕПА/БГНЕС архив Последният мач на трева на Григор Димитров беше злощастният 1/8-финал на "Уимбълдън" срещу Яник Синер на 7 юли 2025 г., когато българският топ тенисист получи тежката травма в големия гръден мускул, заради която все още не може да влезе в оптимална кондиция и игрови ритъм.

Григор Димитров все пак ще има още едно участие на трева преди евентуалното си включване в "Уимбълдън". Най-добрият български тенисист е подал заявка за турнира от сериите "Чалънджър" в Дъблин от 15 до 20 юни, който ще отбележи завръщането на професионалния тенис в Ирландия след 18-годишна пауза.

В списъка с играчи за ирландската столица е и младият ни талант Иван Иванов. Като действащ шампион при юношите в Откритото първенство на Великобритания 17-годишният варненец има гарантирано място в тазгодишните квалификации в лондонския "Ол Ингланд Клъб" (22-27 юни) и той ще използва събитието в Дъблин като генерална репетиция.

За разлика от него, Димитров няма да участва в пресявките на "Уимбълдън". Първата ни ракета (№168 в света) избра по същото време да играе в основната схема на тревния "АТР 250" в Майорка (21-27 юни), за която испанските домакини му предоставиха "уайлд кард".

Така единствената възможност на бившия №3 в ранглистата да влезе в тазгодишното издание на най-престижния турнир от Големия шлем остава също покана от организаторите. Според специализирания сайт TennisKafe.com Григор ще научи дали получава такава около две седмици преди началото на тревната класика в Лондон.