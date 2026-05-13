Григор Димитров загуби шести пореден мач

Негативната серия на Григор Димитров придобива все по-тъжни измерения. Най-добрият български тенисист в историята отпадна още в I кръг на втори пореден турнир от второразредните серии "Чалънджър" във Франция и записа шестата си поредна загуба в професионалния тур.

Както и в Екс ан Прованс преди две седмици, първата ни ракета (№170 в света) беше допълнително облагодетелстван да започне участието си в Бордо срещу квалификант. Но както и срещу анонимния испанец Пол Мартин Тифон (№312 в ранглистата) тогава, тази вечер българската звезда отново не взе дори сет - 6:7 (5), 6:7 (7) срещу американеца Мартин Дам (№115).

И в двата сета днес Димитров поведе с пробиви, само че допусна моментални рибрейкове. Григор взе подаването на съперника си още в откриващия гейм на мача, но веднага предаде своето. Още по-болезнена за хасковлията беше ситуацията във втората част, когато той извоюва правото да сервира при аванс от 5:3, но вместо да изравни общия резултат, загуби гейма си на нула.

И в двата тайбрека 22-годишният левичар от САЩ стоеше по-уверено на корта и изгради ранен аванс от 3:0 точки. Във втория дълъг гейм българският ветеран успя да изравни при 3:3, а по-късно отрази първите два мачбола на противника си, но в крайна сметка капитулира при третата му възможност.

Григор, който тази събота ще празнува своя 35-и рожден ден, не е печелил мач от 5 март, когато надделя в три сета над французина Терънс Атман в I кръг на "Мастърс" в Индиън Уелс (САЩ). През 2026 г. бившият №3 в света има общо две победи от 12 изиграни мача, като другият му успех е от 8 януари срещу испанеца Пабло Кареньо Буста на старта на "АТР 250" в Бризбън (Австралия).

Следващото предизвикателство за Димитров започва другата седмица в Париж. Във френската столица той ще участва в квалификациите за "Ролан Гарос".