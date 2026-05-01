Григор Димитров се оттегли от "Мастърс" в Рим

Григор Димитров няма да участва в квалификациите за турнира от сериите "Мастърс" по тенис в Рим. Първата ни ракета (№137 в света) е сред играчите, изтеглили заявките си за надпреварата, която ще се проведе в италианската столица през следващите две седмици.

Най-доброто представяне на 34-годишния българин във Вечния град беше през 2014-а, когато стигна до 1/2-финалите и отстъпи пред Рафаел Надал с 2:6, 2:6. През миналия сезон Димитров отпадна във II кръг с поражение от участващия с "уайлд кард" представител на домакините Франческо Пасаро с 5:7, 3:6.

Отказът от квалификациите означава, че най-добрият ни тенисист ще пропусне Откритото първенство на Италия за първи път от 2013 г. Вместо това той ще участва на още турнир от веригата "Чалънджър" - във френския град Бордо, стартиращ на 12 май.

В последните месеци Григор се намира в много слаба форма, като от началото на сезона има само две победи от 11 изиграни мача. Тази седмица бившият №3 в света допусна най-горчивото поражение в съвременната си кариера, отстъпвайки пред намиращия се извън Топ 300 испанец Пол Мартин Тифон с 3:6, 4:6 в I кръг на "Чалънджър" в Екс ан Прованс (Франция).

Заради ужасната си форма през 2026 г. идния понеделник хасковлията ще се срине №168 в ранглистата с актив от 365 т. Добрата новина за него е, че до началото на "Уимбълдън" той има да защитава само 20 от тях, което означава, че поне до средата на юли няма реална опасност да изпадне от Топ 200.