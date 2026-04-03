Димитров среща аржентинец на старта на "Мастърс" в Монте Карло

ЕПА/БГНЕС архив През 2025 г. Григор Димитров приключи участието си в Монте Карло с болезнена загуба от Алекс де Минор - 0:6, 0:6 на 1/4-финалите.

Томас Ечевери ще бъде съперник на Григор Димитров в I кръг на тенис турнира от сериите "Мастърс" в Монте Карло. Това отреди жребият за основната схема на първата за годината надпревара от категория "АТР 1000" на клей, която ще се проведе другата седмица (6-12 април).

34-годишният българин и 26-годишният аржентинец имат само един предишен двубой в професионалния тур и той беше спечелен от нашия тенисист. През ноември 2024 г. хасковлията се наложи след обрат с 6:7 (9), 6:3, 7:5 във II кръг на "Мастърс" в Париж и впоследствие стигна до 1/8-финалите на състезанието на твърд корт в зала.

Победителят от втората в историята среща между Димитров (№93 в света) и Ечевери (№31) ще срещне на следващото стъпало в Монако по-добрия измежду поставения под №14 Франсис Тиафоу (САЩ) и Терънс Атман (Франция). На 1/8-финалите пък възможен съперник в този поток е водачът в схемата и в световната ранглиста Карлос Алкарас. Испанецът по право почива на старта, а във II кръг очаква Себастиан Баес (Аржентина) или участващия с "уайлд кард" Стан Вавринка (Швейцария).

ГЕНЕРАЛНА РЕПЕТИЦИЯ

Григор Димитров практически откри сезона си на клей днес с участие в демонстративния турнир от веригата на UTS (Ultimate Tennis Showdown) във френския град Ним. Българинът имаше мачбол, но загуби след "внезапна смърт" срещу Феликс Оже-Алиасим с нетрадиционния за тениса резултат 10:16, 20:13, 16:11, 12:14 (1-2).

Във формат от четири четвъртини по 8 минути двамата си размениха по два гейма и така се стигна до решаваща част, в която победител е този, който първи спечели две поредни точки. Канадецът сбърка откриващия си сервис, което предостави мачбол на нашата звезда. Само че Оже-Алиасим взе следващите две разигравания и спечели шоуто, класирайки се за 1/2-финалите.

Димитров ще има още един мач - за 5-ото място в турнира срещу някого от останалите загубили 1/4-финалите си. В надпреварата участват още Каспер Рууд, Карен Хачанов, Александър Бублик, Юго Умбер, Андрей Рубльов и Стефанос Циципас.