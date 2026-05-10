Григор Димитров тренира само с баща си в Бордо

Григор Димитров вече е в Бордо и проведе първа тренировка на кортовете на тенис клуб "Вила Примроуз", съобщи специализираният сайт TennisKafe.com. Въпреки че преди три месеца назначи аржентинската легенда Давид Налбандиан за свой основен треньор, в заниманието българинът беше наставляван единствено от своя баща Димитър Господинов.

Именно във френския град през следващата седмица бившият №3 в света ще играе в турнира от категория "Чалънджър 175". За хасковлията, който на 16 май ще навърши 35 г., това ще е второ поредно участие във второто ниво на професионалната асоциация (АТР). В края на април той загуби от испанския квалификант Пол Мартин Тифон (№312 в ранглистата) в I кръг в Екс ан Прованс.

Григор реши да не участва в квалификациите на "Мастърс" в Рим и сега ще направи нов опит да се върне към победите. От началото на 2025 г. той има само два спечелени мача от 11 изиграни.

Първият двубой на Димитров в Бордо ще бъде във вторник или сряда. Нашият тенисист (понастоящем №170 в класацията на АТР) ще бъде сред непоставените, а в списъка с участници има играчи от Топ 50 като Томас Ечевери, Талон Грикспор, Терънс Атман и Итън Куин.