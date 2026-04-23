Сривът на Григор Димитров продължи и в Мадрид

Сезонът на най-добрия български тенисист Григор Димитров продължава да се развива все така тъжно. Три седмици преди 35-ия си рожден ден ветеранът от Хасково допусна 8-ото си поражение от 10 изиграни мача през 2026 г.

В I кръг на "Мастърс" в Мадрид първата ни ракета (№137 в света) отстъпи пред 21-годишния квалификант от Парагвай Адолфо Даниел Вайехо с 4:6, 4:6. Южноамериканецът (№96 в ранглистата), за когото това беше дебют в основната схема на турнир от категория "АТР 1000", реализира по един ранен пробив и в двата сета, а във втория направи и още един и можеше да приключи двубоя още по-убедително.

При 2:5 във втората част обаче Димитров успя да върне единия от брейковете, възползвайки се от 6-ия си шанс в мача. Българинът удържа и следващото си подаване, но при втората си възможност да спечели на свой сервис Вайехо не се поколеба и материализира още първия си мачбол след 1:34 ч. игра на корт "Аранча Санчес".

What a moment 🇵🇾



Qualifier Adolfo Daniel Vallejo takes down Dimitrov 6-4 6-4 in his maiden Masters 1000 match! #MMOpen pic.twitter.com/Xsxn8nOKgN — Tennis TV (@TennisTV) 23 април 2026 г.

Това беше четвърта поредна загуба за Григор, който за последно записа победа на 5 март на старта на "Мастърс" в Маями - срещу французина Терънс Атман. След това нашият водещ тенисист отстъпи пред тогавашния №1 в света Карлос Алкарас и влезе в черна серия, продължаваща вече месец и половина.

Заради негативната тенденция в представянето му не спира и сривът в световната ранглиста. След загубените поредни 90 т. (през миналата година той стигна до 1/8-финалите в Мадрид) Димитров ще падне до 166-о място в класацията на АТР.

Следващият турнир на бившия №3 в света трябва да бъде "Мастърс" в Рим (6-17 май), където обаче се налага да стартира от квалификациите. Като застраховка за нов ранен провал българинът поиска и получи "уайлд кард" за надпреварата от сериите "Чалънджър" в Бордо (11-17 май). Григор не е играл в това ниво на професионалната верига от 14 години.

ШОУ ПРОГРАМА

Същевременно стана ясно, че след два месеца българските фенове ще имат възможност да гледат Григор Димитров на живо в София - в шоу мач срещу гърка Стефанос Циципас в "Арена София". Събитието на 12 юни от 20:00 ч. се организира от "Пощенска банка", чието рекламно лице е най-добрият ни тенисист.

По същата корпоративна линия през септември 2024 г. Димитров игра демонстративен мач в най-голямата българска зала срещу Новак Джокович. Тогава на трибуните се събраха над 12 000 зрители.

Билетите за предстоящия двубой срещу Циципас ще бъдат пуснати в продажба в мрежата на Eventim на 4 май. Телевизионното излъчване отново ще бъде осъществено от bTV.